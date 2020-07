“A nosotros que hemos atendido en el momento más crítico de la pandemia no nos pagan y a los nombrados que no quisieron y ahora han vuelto hasta les dan el bono”, aseguraron bachilleres de Medicina, enfermeros y técnicos en Enfermería, quienes denuncian haber sido víctimas de despido arbitrario y falta de pago por su labor asistencial durante los meses más crudos en que el coronavirus azotó la región de Loreto.

Ernesto ingresó a trabajar el 15 de abril al Hospital Regional de Loreto, luego de enterarse que la Dirección Regional de Salud decidió abrir una convocatoria para contratar a bachilleres, enfermeros y técnicos en Enfermería con el fin de aumentar el personal de salud en la atención de la emergencia sanitaria en el hospital COVID-19 de la región. “Nos prometieron un pago de 5 mil hasta 7 mil soles, ya que los nombrados se habían ido a sus casas y no había personal para atender”, contó.

Así como Ernesto, más de 100 profesionales decidieron ingresar a laborar en las semanas más críticas de la pandemia en la región. Sin embargo, a mediados de junio, las autoridades del Hospital Regional les informaron que ya no contarían con sus servicios por falta de presupuesto. “Nos despidieron sin decirnos nada y sin pagarnos”, declaró.

Así también cuenta Juan, otro enfermero que decidió ingresar a laborar en los meses más duros de la pandemia. “Ellos nos rogaban, nos suplicaban que vayamos a trabajar al Hospital Regional porque no había gente, y ahora nos tratan así”, señaló a La República.

Durante esos meses, relató Braulio, otro joven recién egresado, muchos de sus compañeros cayeron enfermos contagiados con la COVID-19. “Dos bachilleres fallecieron en el transcurso de ese tiempo; sin embargo, ahora las autoridades desconocen los acuerdos y argumentan que no hay presupuesto”.

“Tuvimos que dejar nuestras familias para mudarnos a cuartos cerca del hospital, además para no contagiar a nuestros familiares. Ahorita tienen embargadas mis cosas porque no he pagado. No es posible que nos hagan eso”, sentencia Ernesto.

“Durante los meses más álgidos, tuve que atender hasta 40 pacientes yo solo, pero ni el director del hospital se acercaba para saber cómo estaba. Nadie se preocupó por nosotros. Y ahora nos botan como si nada, encima no nos pagan. Ya hemos conversado con las autoridades y no nos dan una respuesta. ¿A quién podemos acudir?”, añade Juan con total indignación.

“Hasta yo mismo caí enfermo, pero así tenía que ir a trabajar porque la situación en el hospital era terrible”, contó Braulio. Los tres señalaron que, junto a sus colegas, realizarán un plantón el día de mañana en el Hospital Regional con el fin de exigir el pago prometido por las autoridades.

Comunicado del Gobierno Regional de Loreto

Por medio de un comunicado, el Gobierno Regional de Loreto informó que es “falso” que se haya maltratado y despedido a los banchilleres y que actualmente vienen cumpliendo con el pago de acuerdo a su relación contractual. La República intentó comunicarse con el director de la Diresa de Loreto, Carlos Calampa, pero hasta el cierre de la nota no se obtuvo respuesta.