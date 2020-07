A su corta edad, cuatro niños deben atravesar terribles experiencias ocasionadas por la pandemia. Su abuela, quien se encargaba de su cuidado mientras su madre está en estado vegetal, falleció esta semana a consecuencia del coronavirus.

Los menores han escrito una carta para pedir ayuda. Ellos viven en una precaria vivienda de Ventanilla bajo el cuidado de su tía, quien también vela por sus tres hijos.

“Mis sobrinos no tienen el apoyo de nadie. Sus papás los dejó. Yo ahora soy responsable de todos ellos. Yo tengo tres hijos, más ellos, son siete niños a los que tengo que mantener. Mi padre tiene 70 años y ahora me siento sola. No estoy trabajando por la pandemia y no hemos recibido ni el bono”, comentó la nueva tutora de los menores a América TV.

La abuela de los niños, Isidora López, se convirtió en una nueva víctima mortal del COVID-19. Ella vino desde Junín en el 2016, luego de que la madre de los menores quedó en estado vegetal tras una negligencia médica durante una operación en la vesícula. Debido a la falta de recursos económicos, el juicio contra el centro de salud no prosperó y el caso fue archivado.

PUEDES VER Hoy es el primer domingo en el que se puede salir tras más de 100 días de confinamiento

“En la anestesia no sé que pasó. Estábamos en juicio pero lamentablemente como no teníamos abogado se archivó”, mencionó.

Debido a que la situación económica se vuelve insostenible, ellos piden apoyo para cubrir los gastos de primera necesidad. Cualquier apoyo económico se puede llamar al siguiente número 966-309-989.