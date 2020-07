Abel Salinas sobre casos de COVID-19: “En una o dos semanas tendremos un pequeño incremento”

El 1 de julio se terminó la cuarentena e inició una ‘nueva normalidad'. No obstante, pese a que algunas medidas se han visto flexibilizadas, el coronavirus en Perú continúa provocando más casos positivos. En ese sentido, el exministro de Salud, Abel Salinas, reveló que en una o dos semanas se podría mostrar un pequeño incremento en el índice de contagios.

“Es un escenario que ha ocurrido en todos los países. El comportamiento del virus aquí es similar al de otros países. Evidentemente en una o dos semanas tendremos un pequeño incremento, ojalá sea un pequeño incremento de los nuevos contagiados”, indicó el especialista para una entrevista con el diario Trome.

No obstante, Salinas aseguró que retornar al aislamiento social obligatorio no es una opción. Esto debido a que no funcionó durante los 112 días establecidos por el Gobierno.

“No, yo creo que no podemos cometer el error dos veces, la cuarentena por sí sola no ha funcionado, eso debemos de tenerlo claro todos los peruanos. Si la vamos a articular con el control domiciliario y con las pruebas moleculares para saber por dónde está el virus y hacer cuarentena focalizada, sí podría funcionar”, señaló el experto en salud.

Por otro lado, el exministro de Salud se refirió al descubrimiento de la vacuna y al tiempo en que la población tendrá que convivir con el virus.

“Tenemos para todo el año todavía. Hasta que no tengamos la vacuna o no tengamos un tratamiento efectivo conviviremos con el virus [...] No creo que (tengamos la vacuna) este año. Estos últimos meses del año van a servir para hacer todas las pruebas finales que pueda requerir una vacuna como esta. Deberíamos tener la vacuna en el primer o segundo trimestre del otro año”, finalizó.