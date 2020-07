Cobradora de transporte público: “El que piensa que va a morir, va a morir”

Una cobradora de transporte público manifestó que en tiempos de pandemia por la COVID-19, la mentalidad es muy importante, pues la necesidad de tener que llevar un sustento diario a sus hogares los obliga a salir a trabajar y enfrentar al virus cara a cara.

“Bueno sí, pero todo está en la mentalidad. El que piensa que va a morir, va a morir, nosotros no nos podemos enfermar psicológicamente con esta enfermedad (...) el de arriba sabe cuándo nos vamos a ir”, indicó para la cámaras de Latina.

Asimismo, señaló que ellos intentan de todas formas cumplir con los protocolos de sanidad impuestos por las autoridades, pese a que los paraderos se encuentran repletos de personas que buscan trasladarse a diferentes distritos de la capital.

Algunos de los pasajeros que estaban esperando una de las unidades de transporte público señalaron que si bien es cierto, los fiscalizadores de la ATU que hacen que se cumplan las normas no siempre se encuentran en todos los paraderos y eso no ayuda mucho al control de la cantidad de personas que suben a un bus.

“De qué sirve que aquí tengan control cuando en el paradero la Atarjea suben a todas las personas que no suben aquí. Desde que levantó la cuarentena, las personas no respetan las normas como se debe”, reveló una ciudadana.

Por otro lado, hubo quienes criticaron el monto del subsidio de transporte, pues consideran que es muy poco para la cantidad de buses que hay a nivel nacional y para las condiciones de seguridad que se deben exigir.

“Es muy poco, ellos no van a respetar las medidas tienen que invertir en desinfección y no lo harán. Continuarán los paros y esto no tiene control”, señaló un usuario.

