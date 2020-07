Serán 58 016 conexiones de gas domiciliario en Cusco, Puno y Apurímac

José Víctor Salcedo

Cusco

La empresa que gane la concesión del proyecto Siete Regiones tendrá los primeros ocho años de vigencia del contrato para cumplir con conectar 113 535 viviendas en las 14 ciudades de los siete departamentos que abarca el proyecto de masificación del gas natural, avaluado en US$ 200 000 000. Así está establecido en la tabla del plan mínimo de conexiones del contrato que suscribirá la concesionaria.

En ese lapso, la región Cusco deberá tener 28 521 casas con el servicio que considera el plan, Puno 24 240 y Apurímac 5 255. Solo en el primer año de vigencia de la concesión, las ciudades de Cusco, Quillabamba y Calca, en la región imperial, deberán tener 601 conexiones, Apurímac 111 y Puno 513.

En el cuarto, quinto y sexto año debe asegurarse el mayor número de conexiones que oscila entre 200 y casi 5000 viviendas con las instalaciones y la dotación del suministro del combustible, según queda establecido en el contrato aprobado por ProInversión.

Las multas

El contrato permite que el número de consumidores conectados en cada ciudad sea menor en 20% a la tabla del plan mínimo de conexiones siempre que las instalaciones en todo el ámbito de la concesión (7 regiones) no sea menor a las metas fijadas en la tabla. Osinergmin estará a cargo de verificar el cumplimiento de las metas cuando finalice cada año de operación. Si la empresa no cumple esta exigencia pagará una penalidad de US$ 60 por el número de consumidores no conectados.

En cambio, cuando la concesionaria habilite un mayor número de consumidores en un año de operación el excedente será computado para los años posteriores para la localidad donde hubo el excedente.

Asimismo, se estableció que habrá cinco categorías de consumidores, dependiendo del rango de consumo. Según ProInversión, los usuarios ahorrarán en promedio 20% comparado con el precio del combustible sustituto (GLP).

Los beneficios

La empresa recibirá el beneficio denominado Mecanismo de Ingresos Complementarios (MIC) por el número de consumidores conectados con un tope por cada año de operación de US$ 30 000 000. Según el contrato, por cada consumidor conectado, la empresa recibirá un reembolso por los conceptos de costo de conexión más el Impuesto General a las Ventas (IGV).

Osinergmin liquidará, aprobará y pagará el MIC de manera trimestral, según el procedimiento que apruebe. El MIC se extinguirá al término del Plan Mínimo de Conexiones, es decir, si se cumple el contrato, al octavo año.v

Algunas causas de finalización del contrato

El contrato puede ser terminado por el gobierno peruano en caso de incumplimiento de las cláusulas del contrato por parte del concesionario. Algunas causales, son que la empresa demore más de 90 días calendario la puesta en operación comercial del sistema de distribución o que deje de operar sin causa justificada por 360 horas acumuladas durante un año calendario.

También que el concesionario sea sancionado con multas administrativas de Osinergmin en un año por más del 10% de sus ingresos anuales, siempre que las multas hayan quedado firmes.