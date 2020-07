Fiscalía libera a delincuentes para no exponerlos al contagio del nuevo coronavirus

Tres delincuentes fueron capturados por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes tuvieron que perseguirlos después de que asaltaran a una personas. Lamentablemente, la Fiscalía resolvió liberarlos para evitar que se puedan contagiar por el nuevo coronavirus.

La División de Delitos contra el Estado venía siguiéndoles los pasos a Luis Cugal Ancajima, José Enrique Soriano y Alex Rodrigo Castillo, tres hombres de 24 años que conformaban la banda ‘Los malditos de Surquillo’. Según manifiestan las autoridades, estos sujetos se habrían iniciado como asaltantes siendo menores de edad.

“Ellos tienen un prontuario amplio, desde que tenían minoría de edad. Estamos hablando desde el 2012, 2013, 2014, 2015... Acá tenemos una fila de denuncias. Ellos ya se dedicaban al robo agravado, asalto, marcaje y raqueteo permanente”, manifiesta el Coronel José Gutiérrez More, jefe de la unidad a cargo de la captura.

Coronavirus en Perú

La última vez que fueron detenidos, ellos intentaban asaltar a un ex militar estadounidense. Pero una vez fueron trasladados al Ministerio Público, se decidió su liberación inmediata debido a que podían exponerlos a una posible contaminación por COVID-19.

Quien firmó la orden de excarcelación fue el Fiscal Provincial Marco Guzmás Baca, pero al ser consultado por América TV, respondió lo siguiente: “Está bien, son delincuentes, pero en estos casos se toman en cuenta las diligencias urgentes e inaplazables, de identificación, de ubicación de las personas. Y como no se puede mantener detenidas a las personas... imagínate en un calabozo, más de tres personas es un foco infeccioso de contagio, después a mí me denuncian por exposición al peligro. Son cosas que usted debe ponderar.”

Agregó también que las carceletas del Ministerio Público no están funcionando y que no hay espacio. Por el momento solo queda esperar que las oficinas de la Fiscalía vuelvan a funcionar este 17 de Julio, mientras los delincuentes que quedaron libres se encuentran no habidos.