El calvario de un policía con COVID-19 que falleció esperando un avión que lo lleve a Lima

El suboficial técnico de primera PNP Luis Apaza Huillca (51) falleció el último domingo minutos antes de las 14:00 horas. El avión que iba a trasladarlo de Arequipa a Lima por la falta de camas UCI, no podía salir de la capital por descoordinación de las autoridades policiales.

El caso se hizo conocido en los siguientes días, generando indignación en los ciudadanos. Sobre el hecho, se sabía que el agente había pasado tres noches durmiendo en una carpa, en las afueras del Hospital COVID-19 Honorio Delgado.

PUEDES VER: Policía con coronavirus que fue evacuado a Lima desde Arequipa murió antes de llegar al hospital

Entre lágrimas, su esposa Alejandra Barriga había suplicado días antes al General PNP Victor Zanabria y al propio presidente de la República Martín Vizcarra, para que lo lleven a una clínica o a Lima. En el Honorio Delgado le habían indicado que no había camas UCI.

La mañana de ese domingo, desde SaludPol (Sanidad de la Policía) llamaron a Alejandra para decirle que lo iban a llevar en avión a Lima. La noticia alegró al propio policía y su familia.

Sin embargo, pasaron las horas y nunca se concretó. “Lo mataron. Me hacen alistar mis cosas para nada. Mi esposo me decía que ya no podía más, y yo le decía, tienes que ponerte fuerte porque ya nos vamos a Lima”, contó Alejandra.

PUEDES VER: Habrá subsidio para transporte urbano de Arequipa por pérdidas económicas

Calvario

En una reciente publicación del semanario Hildebrandt en sus Trece, se cuenta más detalles del calvario por el que tuvo que pasar el agente y su familia.

Familiares de la víctima contaron al semanario que ese fatídico día ya había una cama UCI separada para él en la clínica Maison de Santé en Lima. Sin embargo, como era domingo no había operador en la torre de control del aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón Farfán de Arequipa, por lo que el avión no podía despegar desde la capital.

El general PNP Victor Zanabria, jefe de la Macro Región Policial de Arequipa, era el encargado de las coordinaciones, pero niega que haya habido negligencia. “Al mediodía nosotros coordinamos para que viniera el avión, pero el aeropuerto estaba cerrado. A las 2 de la tarde recién nos habilitaron el aeropuerto. La ambulancia salía a las 3”, señaló Zanabria.

Para la esposa del oficial, si lo hubieran trasladado horas antes, cuando ellos ya se encontraban listos para viajar, quizá su esposo ahora estaría con vida.

“El trámite para la evacuación demora 12 horas. El problema es que hay tramites que no se pueden obviar (…)”, se justificó Zanabria.

Casos en policías

Según la cifra de fallecidos que maneja de la IX Macro Región de la Policía, a la fecha hay 13 policías fallecidos. 9 en servicio y 4 retirados.

En la última semana los casos contagiados pasaron los 600. Solo en la Divincri hay 48 casos nuevos. Todos se encuentran en aislamiento. Los efectivos se han quejado en más de una ocasión del material de bioseguridad que les entregan.