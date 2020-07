Por: Alexandra Ampuero y Diego Quispe Sánchez

Los pacientes que no encuentran espacio en el colapsado sistema de salud público todavía enfrentan las tarifas elevadas que cobran los nosocomios privados por las medicinas para tratar el Covid-19.

Liliana Menacho vive ese dilema. Su padre, de 82 años, yace internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica San Pablo desde el 8 de mayo. La boleta que mostró a La República evidencia que hasta el 27 de junio, solo por concepto de farmacia y otros servicios, tiene una deuda de S/ 170.401,81.

En el detalle de cuánto le cobran por cada fármaco a su papá, figura una ampolla de Cutenox de 60 mg a un precio de S/ 417,11. Según el observatorio de productos farmacéuticos de Digemid, la tarifa de referencia de este medicamento en el sector público es de S/ 10. También le recetaron Meropemed a un precio de S/ 362,458, cuando su precio en una botica es de S/ 21,00.

“Yo reclamé por eso en el área de costos desde la primera semana y me decían: ‘Señora, no se preocupe, cuando termine el tratamiento le haremos un descuento’”, relató Menacho. Cuando preguntó en cuánto disminuirá su cuenta, le respondieron que en 10%. Y eso no es un alivio.

Desde el 20 de junio, revela Menacho, no le detallan cuánto le vienen facturando por el tratamiento de su papá. “Yo me imagino que a la fecha hemos pasado los S/ 400 mil. Ya venimos dando S/ 160 mil de adelanto. Entre el 70% y el 80% se va en farmacia. Todo está inflado en su costo”, lamenta.

Este diario constató un similar caso el mes pasado en el mismo establecimiento. El cobro por farmacia ascendió a S/ 227 mil para un adulto mayor que al final perdió la vida a causa del coronavirus.

El último lunes, mediante un comunicado, la clínica San Pablo comunicó que dispuso una tarifa solidaria en relación con los medicamentos relacionados con el tratamiento del Covid-19 para los pacientes que no cuenten con algún tipo de seguro. “Será publicada en nuestra página web”, anunció.

Consultados al respecto acerca de qué medicamentos contarán con una “tarifa solidaria”, al cierre de esta nota, no respondieron.

En la clínica Good Hope, Jimmy Sánchez Gómez, de 41 años, se atendió el 23 de mayo para realizarse una prueba molecular. Para ese día tenía síntomas de coronavirus y, por eso, exigió que le receten medicinas, sin saber que la tarifa está por los cielos. En su boleta, por cuatro dosis de Cetaxel, figura el precio de S/ 807.

Sánchez cuenta con un seguro privado en Sanitas. Debido a eso terminó pagando S/ 527. “Pero esa misma receta se la envío a mi aseguradora y me cobraron S/ 22 con delivery incluido”, comparó. Dicho fármaco, según Digemid, cuesta en promedio en el sector público S/ 0,85.

Indignado, el usuario se comunicó con su bróker, quien le respondió que “así es el libre mercado”.

“Ellos deben informar cuánto cuesta cada pastilla”, exigió. Sin embargo, ya era tarde. Incluso, el test molecular al que se sometió fue procesado por Unilab, laboratorio que según la Contraloría no cuenta con las condiciones de bioseguridad para procesar muestras de hisopado.

Tarifa referencial

La subida de precios de medicamentos no es exclusiva de algunas clínicas. El Observatorio de Productos Farmacéuticos de la Digemid muestra el abanico de precios disponibles en el sector público y el privado, y la diferencia entre ellos es abismal.

Este diario buscó el costo actual de los fármacos empleados para atender a un paciente hospitalizado por coronavirus, en cualquiera de las fases de la enfermedad, y realizó un cuadro comparativo. [Ver gráfico]

Por ejemplo, la dexametasona, fármaco que viene siendo muy usado para combatir la enfermedad en su fase más agresiva, tiene un costo en el sector público de 0,14 céntimos. Los expertos que recomiendan su uso coinciden en que, al ser un medicamento tan barato, ayudará a que la cura de la enfermedad no signifique costos desmesurados.

Sin embargo, la cadena de Boticas Farmasur ofrece el medicamento a 850 soles, mientras que la Clínica Angloamericana la vende a 43 soles.

Genéricos y de marca

¿A qué se debe la escandalosa diferencia de precios de un mismo medicamento? Una de las razones que ensaya el sector privado es que los productos genéricos, que son los que ofrecen hospitales y farmacias públicas, cuestan muchísimo menos que los productos “de marca”. En este caso, los responsables de gran parte del incremento son los laboratorios.

El problema viene cuando las clínicas, en razón de la desesperación de los familiares del paciente, cobran por concepto de farmacia, medicamentos de marca, de más costo, sin previo aviso.

En el caso de Sánchez Gómez detallado líneas arriba, se le cobró, por un inyectable de ceftriaxona, S/ 201 en la Clínica Good Hope, cuando tal medicamento tiene un precio en el sector público de S/ 0,85. No se le ofreció la posibilidad de pagar por un medicamento genérico de precio 200 veces menor.

Arrinconan al paciente

El abogado de Dignidad en Salud, Mario Ríos, explicó que las clínicas no se basan en la lista de precios oficializada por el Minsa. “Ellos tienen un tarifario llamado Kairos, que es una manera de relacionarse con las empresas aseguradoras”, comenta.

También afirma que el cliente, en la práctica, no puede comprar el fármaco en una farmacia distinta a la de la clínica donde está asegurado. “De ser así, en la clínica no te la aplican”, asegura.

El decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, Javier Llamoza, manifiesta que las herramientas de Digemid no son un mecanismo suficiente para asegurar una compra justa: “El observatorio (de Digemid) solo nos da una información para que se vaya dando la compra de manera informada, pero no significa que así vaya a cobrar la clínica”.

En países como Colombia, Ecuador y Chile, existen mecanismos de regulación de medicamentos esenciales. En Perú no. A este factor añade que la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) no fiscaliza correctamente esta problemática. El Ministerio de Salud refiere que este órgano de control es el llamado a ejercer un control de la situación.

Pero el ministro de Salud, Víctor Zamora, en mayo, y el titular de Susalud, Carlos Acosta, en junio, respondieron que la Constitución impide regular tarifas.

El constitucionalista Omar Cairo los refutó alegando que el artículo 59 de la Carta Magna sí lo permite en tiempos de pandemia. El abogado Ríos incluso recuerda que la ley del aseguramiento universal de salud, en su artículo 82, lo permite. Pero el gobierno todavía no lo aplica.

El rol de las empresas aseguradoras

La República reveló en mayo que ninguna empresa aseguradora tenía cobertura al 100% para pacientes con COVID-19. Luego de las diversas denuncias de los usuarios, cuatro de estas compañías anunciaron que financiarán el tratamiento completo de sus clientes. Se trata de Rímac Seguros, Pacífico, La Positiva y Mapfre.

Lo que aún no está resuelto es que las aseguradoras están eximidas de la responsabilidad solidaria desde el 2017. Ese año, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente falló a favor de estas empresas exonerándolas de culpa frente a lo que pueda suceder con sus usuarios en las clínicas con las que guardan convenio, según el abogado Mario Ríos.

Es decir, ante una eventual negligencia, el paciente solo podrá demandar al establecimiento pero no a la aseguradora. “Y no es que el cliente vaya a cualquier clínica, está yendo a una que te da la aseguradora, con las que tiene convenio”, alegó Ríos.

Cabe recordar que La Positiva Seguros y Sanitas conforman el Grupo Inversiones en Salud, Rímac Seguros integra el Grupo Breca y Pacífico pertenece a Credicorp. Todas estas compañías dirigen decenas de clínicas y laboratorios.

Opiniones

Mario Ríos | Dignidad en Salud:

“El usuario de la clínica debe tener un recibo detallado. Eso está en la ley. El problema es que las clínicas no les advierten y terminas empeñando tus cosas para salvar la vida del paciente a un costo estratosférico”.

Javier Llamoza | Colegio Químico

“Creo que deberíamos comenzar a discutir los mecanismos de control de precios y eso debe pasar por el Congreso. En el Perú los precios se pueden regular frente a esta situación que se agudiza”.

Sobreprecio en tarifas de fármacos

En la clínica San Pablo, hasta el 27 de junio, le cobraron a un usuario S/ 170 mil en farmacia. En la clínica Good Hope, a un paciente le facturaron S/ 807 por cuatro dosis de cetaxel. En los hospitales, el precio es S/ 0,85.