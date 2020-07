Pescadores del puerto de Salaverry volvieron al mar

Coronavirus en Perú. Las actividades de pesca tienen luz verde nuevamente en el puerto de Salaverry en Trujillo, tras abrirse el muelle artesanal, luego que los pescadores cumplieron con los protocolos sanitarios, tras haber salido positivos varios de ellos.

Este muelle artesanal, fue clausurado por la municipalidad de Salaverry por 15 días tras el contagio de 45 pescadores, que fueron detectados en la aplicación de 150 pruebas rápidas.

De no cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud, la comuna de este distrito no dudaría en volver a clausurar el lugar, aseguró Luisa Quiroz, sub gerente de salud de la municipalidad de Salaverry.

“Se emitió un documento donde los pacientes han sido evaluados y han salido negativos a las pruebas rápidas y están óptimos para volver a las labores. Pero se les ha pedido que estén atentos ante cualquier síntoma y así el médico pueda tempranamente diagnosticar y ser atendidos, nada asegura que se puedan volver a re infectarse”, indicó.

Constantemente vienen coordinando con la Micro Red de Salud, para atender oportunamente los casos que puedan darse en los pescadores artesanales.