Loret de Mola sobre la COVID-19: “Tenemos todas las condiciones para que haya un rebrote”

El matemático e investigador Loret de Mola explicó por qué los contagios de coronavirus pueden aumentar raudamente en el Perú. Aseguró que existen “todas las condiciones para que haya un rebrote” tras mostrar el número de casos de COVID-19 que se presentaron desde el inicio de la emergencia nacional.

En una pizarra se visualizó el porcentaje de enfermos que aparecieron semana a semana. Se observó que en la octava semana hubo una disminución de enfermos, hecho que no se volvió a repetir hasta la actualidad. Pero ¿por qué no pensar que antes se detectaron pocos casos porque se tomaron menos pruebas? De Mola aclaró que el número de pruebas realizadas no influye en el aumento o reducción del porcentaje de pacientes.

“Yo hago 10 pruebas, me salen 5 infectados y (deduzco que es el) 50 %. El porcentaje, por eso, juega un partido aparte de la cantidad de pruebas. Y acá (octava semana) hacíamos 13.000 (pruebas) y el porcentaje fue de 14 %. Ayer hicimos 19.000 y el porcentaje fue de 17 %. La diferencia no es mucho menor”, señaló.

En la primera semana, el porcentaje de enfermos fue 19. En la cuarta, 15, y en la quinta 13. Es decir, cada vez se contagiaban menos personas.

“Pero subimos en el Día de la Madre, Semana Santa. (...) Ya hubo un pico (después de esa reducción de casos). Estamos viviendo una joroba generada muy probablemente por el tipo de actitud que tuvo la población. Hemos subido hasta 24 % en la semana 12. Es decir, en la primera semana de junio, valores que quizás nunca debieron ser. Si te das cuenta, el comportamiento debió mantenerse a la baja. Lo correcto sería pensar que toda esta parte (alza) no tendría por qué haber sucedido”, mostró.

Después de que los casos se dispararon, los contagiados en el Perú han vuelto a disminuir en los últimos días. Pero no son tan pocos como en la quinta semana.

“Estamos viviendo otra baja, tenemos que esforzarnos para que esa baja continúe. Ahora estamos en un 17 %. ¿Es mejor que hace un mes? Sí. ¿Es mejor que hace dos meses y medio? No. (...) En las últimas dos semanas tenemos una tendencia a la baja de fallecidos. Bastante positivo, ¿puede subir? Puede subir. Tenemos que esforzarnos”, precisó.

Hay partes del país donde la crisis sanitaria está atenuándose, pero hay otros donde los enfermos siguen apareciendo.

“Un 58 % de la población está en una región donde el crecimiento ha disminuido, pero un 42 % no. Si hacemos un promedio de todo el territorio nacional, estamos en meseta. 58 es mayor que 42, pero hay zonas no menores, estamos hablando de 14 millones de peruanos que están en una situación crítica, que duermen preocupados porque si se enferman no encontrarán camas”, comentó.