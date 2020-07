Ningún hospital del Minsa o EsSalud ha derivado a pacientes con COVID-19 a clínicas tras acuerdo con Gobierno

Hasta el sábado 4 de julio, las cifras de infectados y muertos por coronavirus continúa en aumento. Sin embargo, La República conoció que ningún hospital del Ministerio de Salud (Minsa) ni EsSalud ha derivado pacientes COVID-19 a alguna clínica con la que ha firmado convenio.

Según el vocero de la Asociación de Clínicas Privadas, Sebastián Céspedes, aún no se han contactado con ellos. “El Seguro Integral de Salud (SIS) nos dijo que cuando agoten su capacidad de camas, se comunicarían con nosotros, entonces entiendo que todavía pueden satisfacer”, aseguró.

PUEDES VER Con 50 clínicas iniciaría intercambio prestacional

No obstante, pese a que aún no reciben alguna llamada, la realidad en los establecimientos de salud público es diferente, En estos últimos días, ciudadanos en los exteriores del hospital Sabogal pedían que sus familiares sean trasladados a una clínica, ya que no contaban con alguna cama UCI.

Incluso, está el reconocido caso de un hombre que falleció en la puerta del Hospital de Emergencias de Ate Vitarte fue por falta de atención en los hospitales, ya que no contaban con espacio disponible. En los exteriores del nosocomio, decenas de familiares reclamaban que en el establecimiento de salud ya no contaban con ventiladores mecánicos. “Mi padre está esperando acá una cama UCI. Me dicen que no podemos darle porque tendría que salir otro. Como dicen que han llegado más camas cuando no hay. La gente se está muriendo”, dijo un ciudadano a América.

Hasta el momento, el Minsa solicitó 55 camas UCI (15 para Lima, 15 para el Callao y las demás en regiones). Según la data de la Sala Situacional COVID-19, el sector privado solo tiene 17 camas UCI disponibles, siendo una situación alarmante, ya que no todas las clínicas han firmado el convenio.

PUEDES VER Médicos del hospital Sabogal salvan a pacientes COVID-19 con ozonoterapia

El vocero de la ACP aseguró que 50 clínicas han mostrado su disposición para el intercambio prestacional. Las clínicas que ya han recibido las bases de la contratación son Ricardo Palma, San Juan Bautista, San Pablo, Jesús del Norte, San Gabriel, San Felipe, Anglo Americana, Internacional, San Borja, San Pablo (Huaraz), San Pablo (Arequipa) y San Pablo (Trujillo).

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.