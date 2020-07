Por: Jesica León

El Gobierno oficializó anoche el subsidio para el transporte público de personas que se vio afectado por las medidas de distanciamiento obligatorio dispuestas en marzo para evitar el contagio del Covid-19.

Así, mediante Decreto de Urgencia 079-2020, dispuso que durante el presente año fiscal el Ministerio de Economía y Finanzas realice modificaciones presupuestarias, hasta por la suma de S/ 38 millones 336.630 a favor de las municipalidades provinciales, y hasta por S/ 78 millones 318.533 a favor de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU).

Asimismo, autoriza entregar otros S/ 3 millones 250.000 a la ATU, para financiar los gastos asociados a la gestión, supervisión y fiscalización del subsidio.

Los requisitos

Ahora bien, de acuerdo con el DU, las empresas y unidades de transporte que accedan a este beneficio deberán cumplir con los siguientes requisitos: contar con títulos habilitantes vigentes a la entrada en vigencia del presente decreto.

Además, deberán brindar el servicio de transporte a través de vehículos habilitados, cumpliendo las rutas, frecuencias, itinerario y horarios autorizados.

Asimismo, no deberán tener sanciones firmes por incumplimiento con los protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud y el MTC para la prevención del Covid-19.

También deberán estar inscritos en el RUC y no encontrarse en estado de baja o suspensión temporal de actividades. Tampoco deberán tener la condición de no habido o de no hallado en el RUC.

Finalmente, deberán contar con un sistema de control y monitoreo inalámbrico mediante el sistema de posicionamiento Global (GPS), que transmita directamente a la autoridad, según corresponda, la información del vehículo en ruta.

Por kilómetros recorridos

Más temprano, María Jara, jefa de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), señaló que el subsidio que entrega el Estado no busca solucionar los problemas del transporte público, sino garantizar la continuidad del servicio.

Insistió que este subsidio estará sujeto a requisitos como la implementación de un sistema de geolocalización (GPS), entrega de información y cumplimiento de rutas; frecuencia y horarios, así como garantizar las medidas sanitarias respetando el aforo y el distanciamiento social en las unidades, para evitar contagios de Covid-19.

También dijo que el subsidio en Lima y Callao se hará por kilómetros recorridos y por eso la importancia de que las unidades de transporte tengan GPS y muestren sus facturas.

¿Cómo se fiscalizará? Los inspectores de la ATU, en coordinación con la Policía Nacional, municipalidades y Fuerzas Armadas, velarán por el cumplimiento del aforo, dijo.

Los recursos que entrega el Ejecutivo para esta subvención serán destinados a 27 ciudades, incluyendo Lima y Callao. Esta medida cubrirá los costos operativos de más de 50 mil unidades de transporte, agregó.

Importancia del GPS

Al respecto, el especialista en transporte Luis Quispe Candia, de la ONG Luz Ámbar, dijo que la ATU deberá exigir otras medidas de control, como la instalación del cobro electrónico, trabajar con una caja centralizada y la planilla de los trabajadores.

En tanto, Ricardo Pareja, de la Cámara de Transporte Urbano, indicó que están a favor de estas medidas. Señaló que la instalación del GPS es necesaria, al igual que el recaudo electrónico y otros sistemas, para evitar la manipulación del dinero.

Las cifras

S/ 3 millones destinará el Ejecutivo adicionalmente para fiscalización.

1.000 dólares cuesta instalar GPS y un sistema de recaudo en las unidades.

