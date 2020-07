Hombre muere dentro de un auto en exteriores de clínica en San Borja

Un hombre falleció al interior de un auto que se encontraba en el exterior de una clínica ubicada en la cuadra 3 de la avenida Guardia Civil, en el distrito de San Borja. La Policía aseguró aún se investiga las causas de la muerte.

Según comentó el coronel PNP Rolando, José Manuel Vargas Calderón (40) se despidió de su familia a las 9.00 p. m. del jueves 2 de julio porque salió para reunirse con sus amigos en una fiesta donde habría consumido bebidas alcohólicas.

Al promediar las 5.00 a. m. de hoy 3 de julio empezó a sentirse mal de salud, por lo que sus amigos lo llevaron a la clínica Internacional para buscar atención, pero en el transcurso perdió la vida.

Un médico del nosocomio privado habría bajado para certificar el deceso dentro del auto, no obstante, el coronel Rolando cuestionó que no hayan al menos llevado el cadáver a un ambiente en el que no esté tan expuesto.

Consultado sobre si el entorno del hombre sabía que presentaba síntomas de la COVID-19, el policía dijo que la familia mencionó que días antes presentaba problemas respiratorios por una aparente gripe, pero no era nada grave.

Según información a la que tuvo acceso La República, la doctora Jackeline Rosa Egocheaga Guillén, del Ministerio de Salud, comprobó que el hombre era portador del nuevo coronavirus, sin embargo, no confirmó que haya sido la causa de muerte.

Asimismo, los amigos habrían comentado que antes de su deceso, el occiso presentaba serias dificultades para respirar. Se supo que el hombre trabajaba de manera remota para una empresa de fumigación.

Los deudos llegaron a los exteriores de la clínica a la espera de un representante del Ministerio Público que certifique la muerte y ordene el levantamiento del cuerpo. En tanto, los amigos quedaron en calidad de intervenidos para que declaren sobre el caso.