Desde que se inició la pandemia, uno de los sectores más golpeados ha sido el del transporte. Por esta razón, y para evitar que el transporte público se vea afectado ante el reinicio de actividades, se ha implementado una norma de subsidios.

De acuerdo a la presidenta de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU), María Jara, esta medida busca que los usuarios no tengan que pagar sobrecostos. Sin embargo, el transporte informal sigue siendo un problema, más en estos tiempos donde se deben evitar aglomeraciones.

Al ser cuestionada por este tema en RPP, la titular de la ATU tuvo una contundente respuesta. “Los informales tendrán que ser reprimidos y tendrán que ser retirados de las calles. Estamos afinando una estrategia conjunta con la Policía y las Fuerzas Armadas. Aquí, además de todas las razones que nosotros conocemos (como) la contaminación y los accidentes de tránsito, hay una razón fundamental de salud pública”, indicó.

“El hecho de formalizar no quiere decir que se permita que circulen vehículos que no tienen las habilitaciones necesarias. La formalización significa que, por ejemplo, los que ahora tienen un auto particular puedan inscribirse como taxistas, aquellos que tengan su licencia de conducir puedan pertenecer a la planilla de conductores de transporte formal. Pero no se trata de bajar las condiciones, los estándares de calidad y conformarnos”, agregó.

También señaló que es importante hacer modificaciones en los horarios de movilización para desaturar el sistema. “Por eso reitero, en esta situación donde los parámetros, los comportamientos del transporte han cambiado es que se está enfatizando en que las personas no salgan en horarios normales. Que salgan en horarios escalonados porque eso nos permite administrar mejor la oferta”, dijo para finalizar.