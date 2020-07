“Era un viernes por la mañana cuando recibimos una llamada que informaba que había una mujer a punto de dar a luz”. Con ese preámbulo el técnico de primera PNP Ricardo Clemente Lévano inicia el relato del día en que le cambió la vida y el sentido a su vocación.

Clemente, del Escuadrón de Emergencia Este 2, ni imaginaba hace casi 10 años que ese sería el primer episodio en el que ayudaría a nacer a Gabino, en una situación de emergencia. En los 26 años de servicio en la Policía nacional le tocó asistir 27 partos. Ayer fue la última intervención y en la institución ya lo conocen como el ‘policía partero’.

“Era una paciente de nacionalidad venezolana, de nombre Yesica Andreina Echezurria, de 24 años. La encontramos en el kilómetro 9 de la Carretera Central, a la altura de huachihuaylas. Ella se dirigía al hospital de Vitarte, la subimos al patrullero para evacuarla de urgencia pero por la congestión de tránsito, la mamá entró en proceso de parto”

Luego agrega: “La chica empezó a gritar que tenía contracciones fuertes y que estaba saliendo la bebe. ‘Dios mío’, dije yo. Rápidamente, con guantes de seguridad y la mascarilla, y le pedí que se calmara pero que teníamos que iniciar el parto. Atendimos a la madre que ya alumbraba”.

“La bebé salió con el cordón umbilical enredado en el cuello. Era de sexo femenino, le di las palmadas y ahí empezó a llorar”. Y añade: “Recién en ese momento, después de unos minutos que se hicieron eternos, sentí un gran alivio. Ahora madre e hija están estables”.

El técnico de la policía confiesa a La República que en plena intervención sintió temor. “Luego nos confirmaron que la madre dio positivo para el Covid-19. Yo había logrado vencer al virus en mayo, pero se trataba de dos vidas y no lo dudé”, manifiesta.

Hace 10 años Clemente nunca había presenciado un parto hasta que su trabajo lo requirió y ayudó a nacer a Gabino. Cuenta que para los partos de Noah, Jesús, Milagros, Esperanza…ya estuvo más preparado. Hoy tiene 27 partos asistidos. Hace unos años se salvó de morir en una intervención, donde resultó herido de bala.

Es un todo terreno, mucha gente ya lo conoce, lo felicitan y lo saludan. Pero aún no tiene un reconocimiento de su comando. “Cada vez que hay una situación como las que ya me tocaron, quiero que me manden a mí. Siento que Dios me ha enviado para cumplir esa misión”, nos confiesa finalmente a través del teléfono.

