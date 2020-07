Jacinto Teque: “Fue una detención injusta porque dinero tenía recibo de recaudación”

Coronavirus en Perú. Luego que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ordenó comparecencia simple, el exgerente regional de Desarrollo Productivo de Lambayeque, Eduardo Jacinto Teque señaló que la diligencia fue injusta, debido que no existen medios probatorios que lo vinculen con el delito de concusión durante el estado de emergencia.

“Fue una intervención preparada que sirvió para dañar mi honor, mi reputación y mi trabajo. Hay una denuncia que creó un delito y se realice la diligencia en el gobierno regional”, expresó.

Jacinto señaló que la denunciante llegó a la sede regional a realizar una amortización de una infracción cometida por su vehículo frigorífico.

“Las autoridades han sido sorprendidas por el engaño de la denunciante, quien ya desapareció. Ella indicó que se le exigió mil soles, lo que es absurdo, debido que ese dinero ya estaba con recibo de recaudación que tiene la firma y huella digital de dicha persona”, expresó.

Fundamentos

Agregó: “No me encontraron con dinero ni en consulta con dicha persona, pero la Fiscalía y la Policía no dejaron que les expliqué. Todo ha sido doloroso, pensé que se respetaba el derecho a la defensa, pero no es así”.

Asimismo dijo que la denunciante solicitó el fraccionamiento de la multa aplicada. “En ninguna grabación se escuche que se pide dinero”, agregó.

