Denuncian que clínica Jesús del Norte no entrega reporte de gastos a familia de fallecido COVID-19

Las denuncias por irregularidades en las clínicas del conglomerado San Pablo no cesan. Esta vez se trata de la hija del señor Juan Jesús Minaya Bonilla, un paciente COVID-19 quien falleció el martes 30 de junio en la Clínica Jesús del Norte en Los Olivos.

Según manifiesta Jacqueline Minaya Rodríguez, tuvo que dirigirse al establecimiento privado porque su papá no respiraba y en EsSalud no lo atendían. Lo último que importaba era la deuda que podía generarse, sin embargo, jamás imaginó que esta suma ascendería a 146.659.85 soles.

Tres días después del deceso de su progenitor, se apersonó al establecimiento para consultar el estado de su cuenta y le informaron que aún adeudaba 49.241.77 soles. En ese momento solicitó un reporte detallado de los gastos, sin esperar que la clínica se negaría a darle dicho informe.

“Yo he pagado 97,418.08 soles, me he prestado dinero de todos lados, mi familia está endeudada y además en la clínica tengo una cuenta de 49.241.77 soles más. Cuando solicito el reporte pormenorizado de los gastos (para constatar los precios cobrados por medicamentos y tratamientos), la encargada de cobranzas, Luciana Centurión, primero me dijo que sí me lo daría y minutos después señaló que por orden de jefatura no me lo darían”, mencionó la denunciante.

“La señorita me dijo: “los costos están siendo auditados desde el sistema de farmacia y estos montos no serían los reales”. Aun así exigí que me entreguen esta información que por derecho me corresponde, pero insistió con la negativa”, agregó.

La familia solicita que les entreguen esta información y que se transparenten los cobros que realizan, pues la presión que ejercieron para exigir los desembolsos fue abrumadora. Por otro lado, señala que ya iniciaron un proceso en SuSalud para buscar una solución a su problema.