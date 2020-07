Familiares pasan el día entero afuera del Hospital Sabogal a la espera de una cama UCI

Por: Deysi Portuguez

Terminó la cuarentena pero no la emergencia sanitaria por el coronavirus y eso se ve reflejado en el número de personas que aún aguardan con esperanza que se desocupe una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Sabogal del Callao.

El jueves 25 de junio Rosa Dávila comenzó a presentar signos de insuficiencia respiratoria, por lo que su esposo David Calderón tuvo que trasladarla de inmediato al Hospital Sabogal del Callao. Allí le informaron que ya tenía el 90 % del pulmón comprometido.

“El viernes entró en observación y la doctora que la vio no me dio esperanzas porque me dijo que tiene su saturación baja, tiene solo el 10 % de un pulmón bueno y con eso está que respira. Ella requiere de una cama UCI, pero hasta el momento no aceptan la solicitud porque no hay camas”, contó.

Además aseguran que la información que reciben sobre la evolución de sus pacientes no es constante, por eso prefieren esperar alguna novedad afuera del propio nosocomio o comunicarse con personal de seguridad que muchas veces son el nexo más cercano que tienen con sus familiares.

“Yo me voy a las 8 de la noche de acá, pero mi esposa a veces me escribe que le duele algo y yo llamo a los vigilantes para que me apoyen y las doctoras vayan a colocarle algo”, indicó David Calderón, quien dice no poder pasar la noche afuera del Hospital porque tiene dos menores hijas que cuidar.

Caso similar ocurre con Maryory García, una joven de 27 años que decidió llevar una banca de plástico para acomodarse en la puerta del Hospital Sabogal a la espera de información sobre el estado de su esposo, acción que repite cada día desde el último miércoles 1 de julio en que su pareja ingresó al hospital en estado crítico debido a infección por COVID-19.

Maryory llega a las 8 de la mañana y poco le importa pasar frío, calor o tener que almorzar en la puerta del nosocomio pese a estar expuesta, con tal de saber cuál es su evolución o si en su defecto se desocupará una cama UCI.

“Necesitamos que liberen una cama UCI porque su cuadro es crítico, tiene comprometido el 90 % de los pulmones. El doctor me dijo que tengo que estar preparada para todo”, relató.

En ese sentido, el jefe del área de COVID-19 del Hospital Sabogal, Manuel Benavente, dio cuenta de la situación de colapso en la que se encuentra el nosocomio al confirmar que las 250 camas de hospitalización y las 31 camas UCI se encuentran totalmente copadas. De igual forma indicó que el área de Emergencia está en su capacidad máxima de atención.

No obstante, explicó cuáles son los criterios que se toman en cuenta a la hora de decidir a quién se le da el espacio de una cama UCI desocupada.

“Tiene que ver mucho el estado clínico del paciente, los antecedentes y la evolución al momento de definir la prioridad para la atención”, detalló.