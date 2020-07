Aproximadamente 42 niños y adolescentes fallecieron por el nuevo coronavirus (COVID-19) en estos últimos tres meses de inicio de la pandemia en Perú. Según las cifras de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos (PNDA), al menos 32 niños y 10 adolescentes han fenecido por esta enfermedad.

En la información proporcionada también menciona que figuran cuatro recién nacidos y cinco niños de un año. El rango de edad de los menores de edad radica entre los 0 a 19 años. A pesar de que los menores de edad contienen una cifra baja de muertes a comparación de los adultos mayores (6.935), estos representan un número significativo.

Hasta la fecha del jueves 2 de julio, 7.253 niños y 4.725 adolescentes han sido infectados por la COVID-19. Según las últimas cifras del Minsa, se reportó un total de 292.004 infectados con COVID-19 y 10.045 fallecidos a causa del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. El índice de letalidad alcanzó el 3.44 %.

Por ello, el Gobierno Peruano ha determinado que los menores de 14 años de edad son personas que se encuentran en el grupo de riesgo. En consecuencia, no podrán salir a centros comerciales, mercados o lugares donde concurren muchas personas. No obstante, podrán dar un paseo máximo de una hora acompañado de un familiar.

Agregar que deberán portar mascarillas y todos los implementos de seguridad anunciados. En una entrevista pasada a Diario La República, Rolando Pomalima, explicó sobre las salidas a los menores de edad. “La idea no es agarrarlos y llevarlos a la calle, sino jugar con ellos para que no intenten jugar con otros niños. Suena terrible lo que digo, pero deben tener mucho cuidado, pues siguen habiendo contagios. No se puede coger como excusa esta salida para ir al mercado con el menor. Los padres tienen que ser muy creativos cuando jueguen con ellos”, mencionó.

¿Quiénes no están permitidos a salir pese al levantamiento de cuarentena?

Pese a que el Ejecutivo anunció una cuarentena focalizada, el presidente anunció que al menos tres grupos no podrán salir de sus hogares por ser población vulnerables; entre ellos, menores de 14 años, mayores de 65 años y personas de riesgo de contagio del COVID-19.

¿Qué regiones siguen en cuarentena?

En siete regiones continuará la cuarentena: Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash.

