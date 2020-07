Floriza Andrade Ipinze (47) lanzó ácido muriático contra su expareja Luis Nestare Aliaga. Así lo denunció este hombre tras asegurar que, en anteriores ocasiones, nunca acusó a la madre de sus hijos ante la Policía Nacional por temor a que los efectivos se burlen de él.

En 2017, tras permanecer juntos 12 años, ambos se separaron. “Ella quiere que me vaya de la casa. Hace tres días vino a advertirme (...). Ella siempre me ha golpeado, yo nunca he denunciado por vergüenza de que le pegan a un hombre. Es demasiado ya, mis hijos viven con ella”, contó en ATV mientras lloraba.

PUEDES VER Sujeto en presunto estado de ebriedad agrede a su expareja en Talara

Ella negó que le lanzó ácido muriático en el rostro. Señaló que él mismo lo hizo y que ella se intentaba defender. Ahora se encuentra detenida en la comisaría de Canto Rey, en San Juan de Lurigancho.

“¿Cómo me voy a hacer tanta salvajada? (...) Siempre me ha golpeado, pero yo nunca la denunciaba por miedo a los policías, a que se burlen de uno. Yo creo en Dios mucho y que se haga justicia por favor”, mencionó.

El denunciante afirmó que su expareja se golpea a sí misma para culparlo de violencia familiar. “Nunca la he golpeado y ella solita se hace los golpes para culparme a mí, esa mala maña tiene ella”, aseguró.

La última pelea comenzó porque la mujer le advirtió que se vaya de la casa donde convive con sus tres hijos.

“Ella quiere retirarme de la casa para venderlo o ya lo vendió. Por eso es que está apurada para que me vaya. Parece que quiere entregarlo ya al dueño. No sé qué quiere hacer”, contó en Latina.

Luis deberá guardar reposo en las próximas dos semanas. Es decir, no podrá trabajar como taxista.

“Su primo es abogado. Tiene influencias en la Fiscalía y ha ganado varios juicios coimeando. Tengo miedo a que ella salga riéndose y encima me bote. Solo quiero garantías para mi vida”, pidió.

PUEDES VER Piura: abandonó su vivienda para atenderse por coronavirus y desconocidos invadieron su terreno

Violencia contra hombres y mujeres

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), mediante el boletín “Violencia en Cifras” lanzado en enero de 2019, reveló que, en un año, la violencia contra la mujer aumentó y la ejercida contra los varones disminuyó.

“En enero del 2019 el porcentaje de mujeres (87 %) es mayor al registrado en el mismo periodo del año anterior (85 %), mientras que el porcentaje de hombres (13 %) es menor al registrado en el mismo periodo el año anterior (15 %)”, se lee en el documento.