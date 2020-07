Efectivos de la Policía Nacional de la provincia de Carabaya, vuelven a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez las Rondas Campesinas descubrieron a tres policías que bebían con mujeres, aparentemente menores de edad, en el local de un colegio del centro poblado de Loromayo, provincia de Carabaya, al norte de la ciudad de Puno.

Las rondas campesinas difundieron videos en redes sociales. Ahí se puede ver a dos señoritas en completo estado de ebriedad. Una de ellas yace tendida en el piso. La otra parada en el arco de la puerta dando explicaciones a las autoridades locales.

En el aula, que sería usada como habitación por los agentes policiales, habían chalecos y prendas de la Policía. Al parecer se olvidaron de recogerlos al momento de huir. En otras imágenes se ve a uno los efectivos, que en su intento por escapar, se subió al patrullero de placa EPE-059, designado a la comisaria de Carabaya.

El jefe de la X Macro Región Policial de Puno, general Marco Antonio Lara Vergara, se pronunció por el caso. Aseguró que apenas tomó conocimiento del hecho dispuso que se retorne el patrullero que aparecen en las imágenes juntos a los tres policías implicados.

“Vamos hacer drásticos. Ya me he comunicado con la Fiscalía Policía Militar, para que el fiscal solicite la detención preliminar de esos señores. Del mismo modo estoy solicitando que la Inspectoría, que es un órgano independiente realice las investigaciones vía proceso sumario. Y de ser el caso se les expulse de la Policía Nacional. Porque no podemos permitir este tipo de personas en la institución”.

Lara Vergara confirmó que los policías habrían descuidado su servicio para irse a beber con mujeres. Dos de los implicados son egresados de la escuela de la Policía Nacional de Arequipa y uno de Moquegua. “Yo no voy a permitir ningún acto de indisciplina”, precisó.