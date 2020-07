Puno: Estallan protestas en Juliaca contra los bancos

Liubomir Fernández

Decenas de prestatarios de diversas financieras de Juliaca, aprovecharon el retorno a la normalidad para protestar. Exigieron el congelamiento de sus deudas por seis meses y rechazaron la advertencia que recibieron de los bancos. Estas entidades les habrían advertido que si no pagaban se procedería a ejecutar sus garantías inmobiliarias o trasladar las deudas al garante.

“Eso ya es el colmo. Los bancos tienen que tener consideración que el país vive una emergencia sanitaria. Muchas personas no hemos trabajado. No hemos generado recursos para mantenernos. Y todavía llaman amenazándonos y diciendo que si no pagamos nos ejecutarán las garantías, dónde estamos”, dijo Claudia Torres, una comerciante cuya deuda asciende a 10 mil soles.

“Quiero pagar. Pero déjenme trabajar. Por ahora nadie tiene recursos. No solo es mi caso”, reclamó.

Los manifestantes pidieron a voz en cuello congelar las deudas y exigieron que cuanto antes el Congreso, apruebe la ley de congelamiento. “Mire, en otros países las cosas son distintas. Están dando facilidades. Pero acá en el Perú, que se gobierna para la gran empresa se niegan a esa posibilidad. Da cólera que nadie quiera hacer nada. Somos miles que queremos pagar pero necesitamos plazos sin intereses”, dijo Arturo Molina, comerciante de calzados.

Los manifestantes se movilizaron por distintas arterias de la ciudad calcetera e hicieron plantón en afueras de diversas financieras como muestra de descontento.

Recientemente la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó la norma que permite el congelamiento de deudas durante la crisis sanitaria a causa de la pandemia. Sin embargo, la Ministra de Economía, María Antonieta Alva, dijo que observará la ley porque frenaría la economía y afecta a las personas que ahorran en el sistema financiero.