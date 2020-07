Muñoz sobre subsidio al transporte: “Es un monto absolutamente insuficiente”

La autoridad edil de la Municipalidad de Lima, Jorge Muñoz, utilizó sus redes sociales para cuestionar la cantidad que el Poder Ejecutivo decidió otorgar a los transportistas públicos como ayuda para que el servicio continúe en funcionamiento.

Asimismo, indicó que 127 millones de soles solo generarán que el sistema colapse y que empeoren las aglomeraciones en los medios de transporte. Motivos que llevarán a la población a estar más expuesta al coronavirus.

“Señor Presidente, ¿127 millones de soles de subsidio para el transporte público en todo el Perú? Es un monto absolutamente insuficiente y nos llevará en pocos días al colapso del servicio, a empeorar las aglomeraciones y generar más desorden en los paraderos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, Muñoz señaló que el presidente Martin Vizcarra no estaría escuchando a los alcaldes de los diversos distritos de Lima, quienes al parecer buscan mantener un diálogo con él para darle una correcta solución a los problemas del transporte público que es esencial para el desplazamiento de las personas a nivel nacional.

“El transporte público es un servicio esencial para millones de peruanos. No se puede poner en riesgo su sostenibilidad. Escuche a los alcaldes, luchemos juntos por la salud de los peruanos. Hagámoslo, pero hagámoslo bien”, se lee.

No obstante, la presidenta de la ATU, María Jara, manifestó en una entrevista para RPP Noticias que este subsidio solo es una ayuda para que los transportistas no se vean afectados económicamente,, pues la cantidad de personas que podrán subir a un bus ya no será la misma de antes y este monto no resuelve un problema que viene desde hace más de 30 años.

