A través de las redes sociales, usuarios denunciaron que miembros de serenazgo de la Municipalidad de Lima maltrataron a un can, luego de cogerlo bruscamente y meterlo dentro de un balde de plástico para retirarlo de la estación UNI del Metropolitano.

Según las imágenes compartidas, se ve cómo dos hombres trasladan al perro, que ladraba incontrolablemente hasta las afueras de la estación para ser llevado en el carro del serenazgo a otro lado.

Una mujer, que logró grabar el momento del cruel acto, increpó a uno de los trabajadores, quien terminó vociferando que el animal tiene rabia y que lo único que estaban haciendo era proteger a las personas.

“El animal está rabioso, solo estamos protegiendo a las personas. Lo vamos a llevar a buen recaudo”, decía el miembro de serenazgo.

No obstante, las personas que pasaban por el lugar seguían reclamando que el animal no debía ser tratado así, pero el hombre continuaba señalando que el can ya había mordido a tres personas.

“Ya ha mordido a tres personas. Así como ustedes que salen de la estación”, enfatizó.

Una de las usuarias de facebook recalcó que el personal de la Municipalidad de Lima no se encuentra capacitado para tratar estos tipos de caso y lo que ellos estaba realizando era un evidente maltrato animal.

“La ignorancia y falta de capacitación del personal de la Municipalidad de Lima hace que este tipo de actos sean vistos para ellos con normalidad. Esto es un claro caso de maltrato animal y una gran mentira, ya que el trabajador indica que el perro es agresivo y muerde, pero en ningún momento se ve que el can haga algún ademán por querer atacarlos. Si no tienen conocimiento de cómo sacar a una mascota de algún lugar, entonces llamen a personal capacitado de la Brigada Canina que tienen o de lo contrario busquen una manera diferente de hacerlo. Hago un llamado a los activistas y personas que trabajen en el municipio para que se investigue el paradero del perrito”, se lee en redes sociales.

Protransporte responde a los hechos

Con respecto al video que viene circulando en redes sociales en el que un perro es retirado de manera inadecuada de la estación UNI del Metropolitano, Protransporte de Lima informa lo siguiente:

1. El pasado lunes 29 de junio, dos trabajadores de campo fueron mordidos por el can cuando intentaban retirarlo de la mencionada estación, con el fin de evitar que atacara a algún usuario o fuese atropellado si ingresaba a la vía exclusiva del Metropolitano.

2. Cuando estaba siendo trasladado a un lugar seguro para ser evaluado, el animal intentó morder a una tercera persona, quien no pudo controlarlo, y finalmente escapó.

3. Protransporte ha iniciado una investigación para establecer si se cumplió el protocolo establecido, teniendo en cuenta que en las imágenes se aprecia que el can es trasladado en un recipiente de plástico, para evitar que ataque a más personas.

4. La institución mencionada rechaza cualquier acto de maltrato y reafirma su compromiso de velar por el cumplimiento de la normativa de protección a los animales.