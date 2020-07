El Ministerio de Salud (Minsa) informó que las personas que usen el transporte público o vayan a lugares concurridos, deberán colocarse esta protección, además de su mascarilla. La medida ha generado debate en torno a su efectividad contra la propagación del nuevo coronavirus.

A raíz de la controversia, una pasajera de la aerolínea Qatar Airways mostró cómo es el viaje en un vuelo Indonesia – Estados Unidos. En este se aprecia el riguroso protocolo que cumple el personal del avión al usar equipos de protección personal (EPP) mientras está a bordo, así como modificaciones en su servicio que reduce las interacciones con los pasajeros.

Aerolínea extranjera entrega protector facial, gel, guantes y mascarillas a sus pasajeros en vuelo. Foto: Qatar Airways

Antes que los usuarios suban al avión, las aeromozas les entregan gel, guantes, mascarillas y protectores faciales como uso obligatorio. Asimismo, la reducción del número de equipaje, los vuelos sin dinero en efectivo y la mejora en la higiene son medidas complementarias.

En las imágenes se aprecia a todos los pasajeros usando la nueva y polémica barrera sanitaria que el Gobierno peruano recomendó a la población para frenar los contagios de coronavirus.

Riguroso protocolo que cumple el personal del avión y los pasajeros para evitar la COVID-19. Foto: La República

Opiniones divididas

El especialista en salud pública, Marco Almerí, criticó la Resolución Ministerial 447-2020 que aprueba el uso de los protectores faciales, ya que según él estos podrían ser contraproducentes en la lucha contra la COVID-19, debido a que pueden generar una falsa sensación de seguridad.

“Este tema lo venimos discutiendo desde febrero. La OMS suscitó una discusión sobre si era útil o no el uso del protector facial. Ya estamos en junio y ningún estudio ha logrado demostrar su efectividad en cuanto a la disminución del contagio del coronavirus. No tenemos uno. Por tanto, la OMS no lo sugiere como implemento para la persona que está en la calle”, explicó el médico a LR.

El ministro de salud, Víctor Zamora, recomendó el uso de escudo facial al personal de salud. Foto: La República/Antonio Melgarejo

El ministro de salud, Víctor Zamora, recomendó el uso de escudo facial al personal de salud, los cuidadores de personas con COVID-19, pacientes con síntomas de cualquier infección respiratoria y aquellos que acudan a lugares de conglomeración o alto flujo de gente, tales como mercados, centros comerciales y transporte público.