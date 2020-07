Padre vendía caramelos para atender a su hijo con problemas cardíacos y termina contagiado de COVID-19

José Castillo, un padre de familia soltero, llegó a Lima desde Tumbes con su pequeño de 5 años que sufre de un problema al corazón, para que reciba tratamiento en un hospital de la capital; sin embargo, la cuarentena los atrapó en dichas circunstancias.

En medio del estado de emergencia, el hombre se vio en la necesidad de salir a vender caramelos para seguir solventando el cuarto alquilado y los alimentos del menor, pero terminó contagiado del mortal coronavirus. Ahora, postrado en una cama, pide ayuda por su niño de 5 años, quien necesita atención y alimentación.

Vecinos de la zona de San Juan de Lurigancho mencionaron que el hombre presentó dificultades para respirar y fiebre alta por lo que lo aislaron de su pequeño. Los ciudadanos han intentado llevarle ayuda al niño, ya que no tiene otro familiar cercano.

“Le ha agarrado la pandemia aquí y un padre hace lo imposible por no desamparar a su hijo, así que vendía caramelos. Ahora se encuentra postrado en una cama”, dijo una vecina.

Entre todos los vecinos han intentado ayudarle comprando un balón de oxígeno pequeño porque le falta la respiración. “Es un balón pequeño, no sé cuántos días le durara. Hemos pedido cama, pero no nos han dado”, expresó la ciudadana. Tras la insistencia con el Ministerio de Salud, el personal llegó a la zona para realizarle prueba que dio positivo para la COVID-19. Ellos proporcionaron los medicamentos; sin embargo, los pobladores mencionan que desconocen la dosis o el tratamiento a seguir.

“Tengo fiebre, dolor de huesos y dolor en la cabeza que siento que me ahogo. Acá no tengo familia”, expresó el hombre infectado con el virus. Los vecinos denuncian que aún esperan conocer más detalles acerca del tratamiento del hombre. Si quiere ayudar al padre de familia, no dude en llamar al 992 444 402.

