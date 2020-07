¿Dónde están las donaciones? Esta es la pregunta que el procurador anticorrupción del Callao Engie Herrera ha realizado a las municipalidades de los siete distritos de la comuna chalaca. Hasta ahora no obtiene una respuesta. Unos guardan silencio y otros atribuyen a falta de personal, desorganización o la emergencia y el distanciamiento social no poder dar una respuesta de inmediato.

Ante la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, el gobierno transfirió a todos los municipios del país, incluidos los del Callao, fondos para que se compren bienes de primera necesidad y se entreguen a las personas más necesitadas.

Sin embargo, las canastas no llegaron, no alcanzaron para todos o se distribuyeron a personas que no debían recibirlas, pues su situación económica no era de extrema necesidad.

Lo que es peor, se ha descubierto que los funcionarios encargados de las compras adquirieron y distribuyeron productos con sobreprecio, en mal estado de salubridad o contrataron con proveedores no idóneos para este servicio.

Donaciones

En medio de esta desorganización y aprovechamiento indebido de los fondos públicos, se ha descubierto que los municipiostambién recibieron donaciones de víveres del gobierno regional del Callao y de diversas empresas privadas, pero no se sabe si fueron repartidos.

El caso más llamativo es la desaparición de ocho toneladas, o cuatro mil pollos, por un valor de 20 mil soles, que la avícola Redondos entregó a la Municipalidad del Callao, según documentos mostradospor los regidores Cristina López y Juan Carlos Alvarado.

La gerente general de la comuna del Callao, Maritza Villa Huaylas, dice que la municipalidad o uno de sus choferes fue el nexo de una donación a la asociación Ayni.

Las 44 mil

También se ha descubierto que el gobierno regional del Callao donó 44 mil canastas, por un valor de cuatro millones de soles, a los siete distritos del puerto, para que sean entregadas a personas necesitadas.

“En principio estamos averiguando si el gobierno regional tiene facultades para realizar donaciones con fondos públicos, en base a qué requerimiento técnico o de necesidad se realizaron las donaciones y a qué público estaban dirigidas”, señala el procurador.

Las municipalidades distritales han venido reportando su situación y entregan información de las canastas adquiridas con los fondos asignados por el gobierno central, pero no dicen qué pasó con las donaciones del GORE.

La Municipalidad de Ventanilla ha reportado la distribución de más de 12 mil canastas con los fondos entregados por el Estado, pero también habría recibido seis mil canastas del GORE Callao. La Perla reportó un gasto de 300 mil soles para 1.250 canastas, pero también ha recibido entre 2 a 3 mil paquetes de víveres para las personas más necesitadas.

El dato

La procuraduría anticorrupción ha promovido 10 denuncias ante la fiscalía por diversas irregularidades en la compra y distribución de canastas o paquetes con víveres de primera necesidad.

Además, se han presentado denuncias por compra de mascarillas y otros bienes básicos para atender la emergencia en los hospitales y centros de salud del Callao.

