Ruperto Ruiz, médico de Tarapoto, San Martín, afirma que el consumo de dióxido de cloro es la ‘cura milagrosa’ para erradicar a la COVID-19. Los pobladores de la zona comenzaron a consumirla indiscriminadamente sin saber las consecuencias que tendría este químico en su salud.

“Esta es la molécula milagrosa. La molécula de Dios como la he llamado yo. Te permite oxigenarte, liberar tus pulmones y le ayuda a tu cuerpo a recuperarse mucho más rápido”, indicó.

El galeno ha recomendado el consumo de la lejía entre la población de Tarapoto como medida para vencer al coronavirus; sin embargo, expertos señalan que este compuesto químico es únicamente de consumo industrial y no está apto para ser ingerido por los seres humanos.

“Definitivamente no puede estar indicado un producto que no es de consumo médico para uso humano, no se encuentra y no va a estar en los protocolos del Ministerio de Salud”, declaró otro médico.

Algunos pobladores de la zona han manifestado que, después de consumir el dióxido de cloro mezclado con agua, han comenzado a mejorar los síntomas del contagio por el coronavirus.

“Hoy día es el tercer día que estoy tomando y ya no han vuelto los síntomas, duermo más tranquilo”, dijo un morador de la zona.

Cabe resaltar que hasta el momento no existe ningún estudio científico que avale los presuntos resultados que tiene este potente elemento químico en los seres humanos infectados con la COVID-19.

Según el Ministerio de Salud (Minsa) hasta el día 1 de julio, la región San Martin tiene 5.076 infectados con el coronavirus y 151 fallecidos, su índice de letalidad es de 2,97 %.

