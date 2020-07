Una joven denunció que su padre, diagnosticado con el coronavirus, falleció en el hospital Alberto Sabogal tras esperar una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por 14 días. Según la denunciante, su padre llegó al nosocomio el pasado 19 de junio con un nivel de saturación del 82 %.

El último miércoles 1 de junio, el padre de la joven presentaba una saturación de 55 a 60 % y aún no conseguía una cama dentro del establecimiento de salud. Hace un par de horas, el hombre murió de un paro cardíaco dentro del hospital esperando ser atendido. “No es justo lo que le han hecho a mi padre, mi familia aún no lo puede creer, él entro caminando y respirando al hospital, tuvieron que esperar dos semanas. Él ya falleció”, indicó Midory Nolasco a diario La República.

PUEDES VER Clínica no interna en UCI a paciente con COVID-19 pese a que lleva 4 días esperando una cama

Midory Nolasco expresó que estuvieron contactándose con todas las clínicas que han firmado el convenio con el Gobierno; no obstante, ninguna contaba con una cama UCI disponible. “Estuvimos buscando en cualquier otra clínica, así no pertenezca a esa lista, y logramos conseguir una en la Clínica Peruano Japonesa”, indicó.

No obstante, señaló que no pudieron trasladarlo a tiempo, ya que estos trámites no podían realizarse en la madrugada porque el personal del Sabogal comienza su turno a las ocho de la mañana. “Mi papá no aguantó hasta esa hora y falleció a las 5.40 de la mañana”, dijo.

Nolasco detalló que EsSalud se comunicó con ellos tras su denuncia a través del Twitter; no obstante, fue demasiado tarde. “Dijeron que iban a hacer seguimiento y nos vamos a contactar contigo. Sí, se comunicaron conmigo, pero que a esa hora (9 p. m.) no se podía y tenía que ser mañana”, manifestó.

La joven también relató que le aplicaban morfina a su padre para que no sienta la asfixia. “Sí, al menos por unos tres días, le aplicaron esta medicina. Mi padre contaba con un balón de 15 litros que no era suficiente para él”, aseguró. El pasado 1 de julio, Midory Nolasco denunció a través de Twitter sobre la falta de una cama UCI para su padre.

“Cada día nos llaman con resultados más desalentadores y solo dicen que no hay cama UCI y que el oxígeno (15 litros) que le dan y que es lo máximo que le pueden brindar en la sala que está ya no es suficiente para él”, manifestó.

PUEDES VER Denuncian que mujer con COVID-19 perdió a su bebé por falta de atención en hospital de EsSalud

La familia de Midory Nolasco espera justicia por lo sucedido con su padre. “Lo han tenido a mi padre así por dos semanas. Nos contactamos con todos, pero el hospital Sabogal parece que desconociera donde están los datos y hasta desconocen quién está a cargo”, finalizó.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.