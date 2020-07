Por: Milagros Ñaña

Sergio Príncipe, natural de Huánuco, se ganó el cariño y admiración de muchos de los peruanos, luego de que ayudara a un anciano que vendía golosinas en las calles de la región.

Pese a la buena voluntad que tuvo Sergio Príncipe al apoyar con los implementos de seguridad necesarios para combatir la COVID-19, él contrajo la enfermedad y actualmente se encuentra en la UCI del Hospital del Valle de Huánuco.

“Me recomendaron realizarme una tomografía de tórax y ahí salió que mis pulmones estaban dañados por la COVID-19”, indicó Sergio.

El huanuqueño comentó que quizás contrajo el virus luego de ayudar a un grupo de personas que se encontraban graves de salud a causa del coronavirus.

“Me contagié cuando a horas de la madrugada auxilié a dos personas que me llamaron. Se encontraban muy graves, no podían respirar y no tenían a nadie para que los lleven al hospital. No me arrepiento de ayudarlos, al contrario, me siento muy bien de haber contribuido con estas personas”, dijo.

No obstante, Sergio Príncipe señaló que poco a poco está mejorando y, aún hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos, pide a las personas que cumplan con las medidas de protección y que cuiden a los adultos mayores.

“Cuiden a mis ancianitos abandonados a los cuales yo les asistía con medicinas y comida, por favor”, recalcó.

Actualmente, según la última actualización del Ministerio de Salud (Minsa), hasta el 1 de julio, 2.466 personas se han infectado con el coronavirus y 6 han fallecido producto de esta enfermedad en dicha región.

