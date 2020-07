Enfermeras reclaman que no están consideradas en el Bono de Salud

Coronavirus en Perú. Son los profesionales que están en la primera línea de lucha contra la COVID-19, personal de salud que día a día sale de sus hogares a dejar todo en sus labores, para ellos el Gobierno destinó un bono extraordinario de s/ 720 soles por mes, sin embargo, en el Hospital Regional de Trujillo, este no ha sido posible hasta ahora.

Ante esto la secretaria general del Sindicato de Enfermeras de este nosocomio, Anita Cecias López denunció que hasta la fecha no han recibido dicha bonificación.

“Vimos un comunicado del Ministerio de Salud con la relación de todas las unidades ejecutoras, que estaban listas para recibir el bono y a las cuales se le iba hacer la trasferencia de dinero y al no estar consideradas nosotras en esta lista , hemos enviado un documento al director del hospital, porque no estamos consideradas y también se amoneste a las personas responsables, porque los que son afectados son las personas que están trabajando con este tipo de pacientes y existe la necesidad económica. Hasta el momento no se ha tenido respuesta”, detalló.

Cecias López indicó que en su gremio el personal perjudicado es más de doscientos.

“En el personal de enfermería serían un promedio de 120 enfermeras y técnicos la misma cantidad. Sumado al personal de laboratorio, farmacia, médicos, personal de rayos, que serían más de 300 personas”, indicó.

Enfermeras esperan que les llegue su Bono.

Sin Bono Costero

Este no sería la primera vez que les pasa esta situación, según informó también en la época del Fenómeno del Niño, tampoco pudieron recibir lo que el gobierno destinó.

“El bono costero, tampoco estuvimos en la lista, hay personal administrativo pendiente de sus bonos y cuando le toca al personal asistencial, están buscando la sinrazón y demoran todo para que se haga efectivo estas bonificaciones, por ejemplo, el pago de las guardias que hacemos, se ha demorado también en hacer la trasferencia”, destacó.

La República intento comunicarse con el director del Hospital Regional de Trujillo Augusto Aldave pero se encontraba en una reunión, luego intentamos volver a comunicarnos y no fue posible.