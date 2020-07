Arequipa: Denuncian a alcalde de Uchumayo por violencia contra la mujer

El alcalde distrital de Uchumayo (Arequipa), Víctor Quispe Velásquez, fue denunciado por su esposa, por el delito de violencia contra la mujer. Según el parte policial, el burgomaestre lanzó agresiones verbales a su cónyuge, cuando ella descubrió una infidelidad.

Los hechos ocurrieron, según la denuncia, la tarde del viernes 19 de junio, cuando la esposa de la autoridad fue a buscarlo a su centro de trabajo, pero lo encontró a bordo de su vehículo, en estado de ebriedad y junto con otra mujer.

La reacción del alcalde Quispe fue lanzar insultos, narró la esposa a los efectivos de la PNP, incluso la habría amenazado de muerte. La denuncia, asentada el 21 de junio, señala que desde el día de los hechos, el burgomaestre no regresó al hogar.

La denunciante añadió que no era la primera vez que Quispe le agredía con insultos, pero que antes no reportó el hecho, para no ocasionarle problemas en su trabajo. La República intentó comunicarse con el alcalde, pero no respondió las llamadas.

No es el primer caso de denuncia contra un alcalde en Arequipa. El año pasado, el burgomaestre de Mariano Melgar, Percy Barragán, fue denunciado por su esposa.