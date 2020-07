El Ministerio de Salud (Minsa) publicó este 1 de julio la Resolución Ministerial 447-2020, que aprueba el documento técnico con las recomendaciones para el uso de los protectores faciales, los cuales contribuyen a proteger del contagio por coronavirus.

En el documento “Recomendaciones sobre el uso de Escudos Faciales (Caretas) en los establecimientos de Salud y en la comunidad en el contexto de la pandemia de COVID-19” se sugiere usar el protector como una medida complementaria a las mascarillas, lentes, lavado de manos y el distanciamiento de un metro como mínimo entre personas.

¿Quiénes deben usar el protector facial?

Entre las personas que deben utilizar el escudo facial están:

- El personal de salud.

- Los cuidadores de personas con COVID-19.

- Pacientes con síntomas de cualquier infección respiratoria.

- Aquellos que acudan a lugares de conglomeración o alto flujo de gente, tales como mercados, centros comerciales y el transporte público.

En este punto, el Minsa sugirió que no se debe colocar mascarilla a los recién nacidos ni a los lactantes. Por ello, la principal recomendación es no sacarlos a la vía pública si es que no es necesario.

¿Cuántos tipos de protectores faciales hay?

Existen dos tipos de escudos, los que tienen pantalla móvil, que es recomendado para la población en general, y los que tienen pantalla fija, que es de uso médico.

¿Qué características debe tener un buen protector facial?

- La careta debe cubrir ambos lados de la cara y hasta por debajo del mentón.

- Procura limpiar y desinfectar el dispositivo luego de cada uso con mucho cuidado para evitar contaminarse.

¿Cómo usar los protectores faciales de manera correcta?

- Revisar que esté en buen estado.

- Lavarse las manos, ponerse la mascarilla y colocar el escudo facial. Apretarlo para que no se mueva.

- En caso tenga que ajustarlo, hágalo y lávese las manos de inmediato.

- Para retirar el protector, debe hacerlo de arriba y hacia atrás. En ese momento es necesario cerrar los ojos y evitar que el escudo toque la cara.

¿Cómo limpiar los protectores faciales?

Para lavar el dispositivo, puede echar spray o sumergirlo en una solución de cloro, con alcohol u otro desinfectante.