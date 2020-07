Niño Bayron abordó avión en Arequipa y se reencontrará con su madre luego de 4 meses

El clamor del pequeño Bayron tuvo eco y esta noche se reencontrará con su madre en la ciudad de Lima. El niño y su padre estaban varados en la ciudad de Arequipa desde que inició el estado de emergencia, y no alcanzaron a un viaje humanitario para retornar a la capital.

El jefe de la XI Macrorregión Policial, general PNP Víctor Zanabria Ángulo, tomó conocimiento de este caso, es así que gestionó su traslado y dio la buena noticia al menor de 10 años y su padre Jhon Silva Montes.

Zanabria detalló, en comunicación con La República, que se aprovechó el arribo a la Ciudad Blanca de un avión de la Policía con ventiladores mecánicos para el nosocomio policial de Arequipa, para pedir que a su retorno a Lima puedan viajar ambos.

Es así que se planteó esta posibilidad al inspector general de la Policía, teniente general PNP Jorge Alejandro Lam Almonte, y a la Dirección de Aviación Policial, que aceptaron el pedido.

Bayron y su padre Jhon tomaron todos sus objetos personales y se trasladaron hasta el aeropuerto, en el lugar ambos pasaron por el descarte de coronavirus con pruebas rápidas, dando negativo.

“Es una alegría grande para mi hijo y para mí, después de cuatro meses podrá reencontrarse con su mamá y con toda la familia”, dijo Jhon Silva, minutos antes de abordar la nave.

El avión partió a las 17:15 horas y se espera que llegue a su destino, en Lima, a las 19:00 horas.

Pedido al presidente

Bayron es un niño de 10 años con discapacidad limítrofe, que escribió una carta al presidente Martín Vizcarra para pedirle que lo ayude a reunirse con su madre que se encuentra en la ciudad de Lima.

“Mi nombre es Bayron Silva de 10 años. Señor presidente Marín Vizcarra yo me encentro en Arequipa quiero que me ayude a volver a mi casa en Lima. Extraño mucho a mi mama, hace muchos meses que no la veo”, escribió en la carta dirigida al mandatario.