Desde Arequipa, niño escribe carta al presidente Vizcarra para reencontrarse con su mamá

Bayron es un niño de 10 años con discapacidad limítrofe, que escribió una carta al presidente Martín Vizcarra para pedirle que lo ayude a reencontrarse con su madre que se encuentra en la ciudad de Lima.

El pequeño Bayron y su padre, Jhon Silva Montes, se encuentran varados en Arequipa desde que inició el estado de emergencia sanitaria.

“Mi nombre es Bayron Silva de 10 años. Señor presidente Marín Vizcarra yo me encentro en Arequipa quiero que me ayude a volver a mi casa en Lima. Extraño mucho a mi mamá, hace muchos meses que no la veo”, escribió en la carta dirigida al mandatario.

Así como redactó esta misiva al presidente, todos los días le escribe a su madre.

El padre del niño contó que llegaron a Arequipa por recomendación médica, en favor de mejorar la salud de su hijo con el cambio de ambiente. Sin embargo, no imaginaron que iban a quedar varados.

“Estamos desde el 12 de marzo en Arequipa, psicológicamente mi hijo está bien afectado por lo que no ve a su mamá. Entonces estamos encerrados los dos aquí en la casa de una señora que se apiadó de nosotros, pero ya no podemos más, estamos comiendo en la calle”, dijo Silva en entrevista a RPP.

Explica que no pudieron acceder a los viajes humanitarios porque al inicio de la cuarentena estuvieron en la provincia de Castilla con unos familiares. Luego llegaron a la ciudad de Arequipa, pero no consiguieron algún traslado hasta Lima.

Para tener algunos ingresos económicos. Jhon trabaja pintando puertas y otras labores eventuales.