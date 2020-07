Médicos serumistas continúan sin ser trasladados a Madre de Dios

Diecisiete médicos del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) y seis enfermeras continúan con la incertidumbre de no saber cuándo serán trasladados a Madre de Dios, donde debieron estar desde hoy, primero de julio.

Sobre el hecho, la viceministra de Salud Nancy Zerpa manifestó que los vuelos que había programado estaban saliendo con balones de oxígeno y que el traslado del equipo médico dependía de la disponibilidad de vuelos.

“Yo le he respondido al director general de Madre de Dios que no es que no puedan salir los médicos. Él ha pedido apoyo para que los médicos serumistas vayan a Madre de Dios. Le he respondido hoy en la mañana que los vuelos que he programado estaban saliendo con balones de oxígeno. Su traslado depende de la disponibilidad de vuelos, no puedo responder sobre el día porque no tengo el cronograma de vuelos a la mano”, dijo a La República.

Por su parte, el gobernador regional Luis Hidalgo respondió que está haciendo una gestión ante el Ministerio de Salud para contratar un vuelo charter con el fin de trasladar a 45 profesionales destinados a su región.

“Nos dijeron que sí se va a tramitar la contratación y debe ser en estos días. Incluso ayer, en un vuelo de la Marina, ellos han traído algunos profesionales. Como se ha ampliado la cuarentena en Madre de Dios, nosotros hemos solicitado ese vuelo chárter porque realmente necesitamos a esos médicos. Tenemos un listado de 45 profesionales que tienen que ser trasladados de Lima probablemente este fin de semana”, indicó.

Esta región se ha visto desbordada por la pandemia. Hidalgo informó que el gobierno les está enviando 8 ventiladores, 50 camas y 100 balones de oxígeno, con los que se pondrá en funcionamiento la estructura que la región habilitó en el Hospital Santa Rosa, el único de Madre de Dios.

Afirmó que también han hecho contacto con Rio Branco, en Brasil, para que los abastezca de este bien. Además, están tramitando la habilitación de una fábrica de producción de oxígeno en Puerto Maldonado.

“La Digemid lo ha evaluado y ya nos debe dar los resultados, pero el informe que tenemos dice que, si puede adecuarse la producción de oxígeno aquí”, afirmó el gobernador Luis Hidalgo.

