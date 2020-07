Peruanos fabrican protectores faciales biodegradables para quienes luchan contra la COVID-19

El uso de protectores faciales será obligatorio para ciertas actividades, así lo dispuso el Ministerio de Salud (Minsa). En ese sentido, un grupo de universitarios peruanos ha fabricado miles de máscaras biodegradables para repartir a los profesionales que luchan contra la pandemia del nuevo coronavirus en Perú.

A la fecha, los alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) han donado más de 3.000 escudos faciales a enfermeras, médicos, policías y militares que luchan en primera línea contra la COVID-19.

“Es fundamental el uso de este protector facial que realmente proteja, pero que también sea flexible para que una persona pueda usarlo durante todo el día. (...) Hemos donado 3.000 protectores faciales para personas en primera línea, los cuales consideramos primordial”, comentó Marisol Suarez, encargada de la UCP a Canal N.

Ellos utilizan cinco máquinas de impresión 3D que al día producen 16 protectores faciales de material biodegradable TLA, las cuales tienen un alto tiempo de duración y son fáciles de desinfectar.

Los protectores que fabriquen en los próximos días serán donados a instituciones que luchen en primera línea contra la pandemia.

En caso deseen contactarse con el equipo de alumnos, pueden escribir al correo: marisol.suarez@upc.edu.

¿Quiénes deben usar el protector facial?

Las personas que deben utilizar el escudo facial son:

- Personal de salud (médicos, enfermeros, entre otros)

- Cuidadores de pacientes con COVID-19.

- Personas con síntomas de cualquier infección respiratoria.

- Aquellos que acudan a lugares de conglomeración o alto flujo de gente, tales como mercados, centros comerciales y el transporte público.

Por otro lado, el Ministerio de Salud sugirió que no se debe colocar mascarilla a los recién nacidos ni a los lactantes. Por ello, la principal recomendación es no sacarlos a la vía pública si es que no es necesario.