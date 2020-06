Sector salud y Municipalidad de Arequipa se enfrentan por retorno de transporte

Elmer Mamani

Arequipa

El debate por la reapertura del transporte público en la ciudad se entrampó. En la reunión que sostuvo ayer el Comando COVID-19, la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y autoridades de diversas entidades de la ciudad, no se llegó a ningún acuerdo.

El punto de controversia fue la cantidad de contagios que pueda generar si el servicio se reanuda o sigue paralizado supliéndolo con informales. Con un sistema de salud colapsado, una ola mayor de infectados graves o moderados sería catastrófica. La comuna provincial, representada por el alcalde Omar Candia, esgrimió que retornando los buses de SITransporte que cumplan los protocolos de bioseguridad, se podría garantizar que el pasajero vaya seguro y sin exposición al contagio.

La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) estima que el 25% de la población económicamente activa (PEA) que son aproximadamente 307 mil trabajadores, retornarán a sus labores en la tercera fase de reactivación en julio y necesitarán movilizarse. Para ello Candia sostuvo que habilitará 1453 unidades tipo M3, todas cumplen todos los protocolos. Así podrán cubrir 243 mil desplazamientos y el resto, los 9 200 taxis habilitados.

Sin embargo para la Gerencia Regional de Salud hay demasiado riesgo de que los contagios y muertes por coronavirus siga en ascenso. Los últimos reportes detectan entre 200 a 400 casos diarios. Solo hasta ayer, fueron 224 nuevos infectados y 18 muertes. Además las autoridades de salud manifestaron que al retomar el servicio se incita a la población a salir de sus hogares.

Además, las autoridades de salud quieren ganar más tiempo para equipar los hospitales COVID-19 del Ministerio de Salud y EsSalud. Así podrán habilitar más camas de hospitalización y de Unidades de Cuidados Intensivos para que no sean rebasados.

El subgerente de Transportes de la MPA, Juan Carlos Callacondo, indicó que un punto medio podría ser que el transporte público este suspendido hasta completar esta semana y dar tiempo para que los establecimientos tengan un respiro, es decir el 6 de julio. Al no haber punto de coincidencia hoy se retoma la discusión.

Suba del pasaje

Se retome o no el servicio de transporte, Freddy Chávez, gerente de la concesionaria AQP Masivo, anunció que sus unidades subirán el pasaje de S/ 1.00 debido a que no tienen respuesta de la MPA ni del Ministerio de Economía y Finanzas, para que se concrete el subsidio ante sus pérdidas durante la pandemia. “Esperamos todo junio y no hay respuesta. No podemos seguir cobrando 1.00 sol y llevando a pocos pasajeros”, explicó.❖

Empresas pueden perder concesión

El funcionario Juan Carlos Callacondo, sostuvo que si se demuestra que el alza fue una decisión unilateral, aplicarán multa a la empresa y hasta podría perder la concesión.

Explicó que ya enviaron cartas a las empresas para que les den razones. Resaltó que los contratos del SITransporte no contemplan subas unilaterales, como en el anterior modelo. Si en caso aplican el aumento efectivizarán la multa con un descuento a las cartas fianza.