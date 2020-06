Salud en tiempos de Covid-19

La atención primaria

Cristina Ricalde Silva, médico de familia.

En nuestro sistema de salud la prioridad actual son las áreas de cuidados intensivos y de urgencia. Es comprensible ante la pandemia por la Covid-19, pero no se debe ignorar la atención primaria en el Perú, ya que es el primer elemento de contención y su finalidad es evitar el contagio y la diseminación de la pandemia. La atención primaria tiene, ante la infección, tres objetivos: 1) identificación precoz; 2) seguimiento del proceso, detectar signos de alarma de los casos moderados y severos para el oportuno cuidado en los hospitales, y 3) mantener la atención de la población más vulnerable: niños, gestantes, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y pacientes oncológicos.

La gestante con Covid-19

Alfredo Celis López, médico, gineco-obstetra.

La información sobre el impacto de la Covid-19 en la gestación es limitada, pero al parecer, en la mayoría de los casos, la infección no altera el curso del embarazo, ya que este no es un factor de mayor riesgo para las pacientes con el virus. Como aún no hay tratamientos específicos, es importante reconocer la enfermedad tempranamente y tratarla a tiempo con medicamentos seguros para evitar una crisis. No se debe interrumpir el embarazo ni practicar cesárea, el parto debe ser por vía vaginal, salvo contraindicación obstétrica. Previo al parto, es fundamental una prueba molecular y/o rápida a la paciente, como medida de protección para el equipo que la atiende y también para su familia.