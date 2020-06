Médicos cubanos abandonaron hospital regional de Chimbote

Coronavirus en el Perú. Desde hace aproximadamente quince días, los ocho médicos cubanos, quienes fueron recibidos con platillos y bombos para la lucha contra la COVID-19 en Áncash, ya no están más en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote.

Se conoció que el motivo habría sido las condiciones laborales que tienen los médicos en dicha región. Las mismas no habrían sido las esperadas y se tomó la decisión de salir del nosocomio norteño.

El cuerpo médico del referido nosocomio informó que los profesionales de la isla exigían el cambio de implementos de protección personal (EPP) cada seis horas cuando los médicos del centro hospitalario lo hacen cada cinco días.

Y que, además, no habrían recibido las mascarillas con las características que ellos exigían para luchar contra el coronavirus.

“Son buenos para la primera línea de prevención, mas no en la parte recuperativa. No querían ingresar a la unidad de cuidados intensivos (UCI) y no se acercaban a los pacientes con la COVID-19”, finalizó.

