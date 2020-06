Luego del anuncio del ministro de Salud, Víctor Zamora, sobre un posible subsidio de los protectores faciales para la población, una serie de dudas han surgido en torno a este insumo. Ante ello, el médico y especialista Marco Almerí dio detalles a La República a propósito del tema.

De acuerdo al especialista en salud pública, los protectores faciales podrían ser contraproducentes en la lucha contra el coronavirus, debido a que pueden generar una falsa sensación de seguridad en quienes los utilizan. A ello se suma que la Organización Mundial de la Salud tampoco ha recomendado su implementación.

“Este tema lo venimos discutiendo desde febrero. La OMS suscitó una discusión sobre si era útil o no el uso del protector facial. Ya estamos en junio y ningún estudio ha logrado demostrar su efectividad en cuanto a la disminución del contagio del coronavirus. No tenemos uno. Por tanto, la OMS no lo sugiere como implemento para la persona que está en la calle”, explicó el médico.

Asimismo, el especialista precisó que este utensilio tiene un uso frecuente entre profesionales de la salud, quienes lo portan al momento de tratar pacientes con síntomas de la COVID-19. Imágenes que han circulado en los medios de comunicación durante las últimas semanas muestran a los médicos con protectores faciales en las salas de hospitalización.

Sin embargo, Almerí apuntó que en aquellas situaciones, el uso siempre se da a fin de garantizar una protección completa. “En el caso del personal de salud, siempre se usa como un complemento, nunca como sustituto. Nosotros lo usamos con la mascarilla puesta”, dijo a este medio.

Con ello, el especialista calificó el anuncio de Víctor Zamora, en cuanto al eventual uso obligatorio de protectores faciales, como un primer paso hacia la distribución de un insumo que podría terminar siendo peligroso. “Por supuesto que la medida es contraproducente, porque da una falsa sensación de seguridad. La persona se da la licencia de acercarse mucho y hablar con otra, ¿y dónde cree que termina la saliva de esa persona con la que está hablando? Precisamente, en la parte externa del protección facial”, advirtió.

Para el médico, situaciones de esa naturaleza pueden convertir a los protectores faciales en vehículos de contagio de la COVID-19, debido a que luego estos objetos terminan guardados en algún lugar de las viviendas de los ciudadanos, sin la higiene debida.

“Esta medida que el Gobierno dicta es efectista pero no efectiva. Se parece al uso de los guantes. Nos pidieron a todos los peruanos usar guantes y luego tuvieron que dar marcha atrás porque da una falsa sensación de seguridad, como en este caso. Las personas que lo portan creen que con eso ya están protegidos y se toman licencias, se acercan mucho más de lo debido a otras personas porque, como tienen el protector facial, creen que ya están protegidos. Pero esto resulta en situaciones de alto riesgo”, enfatizó Almerí.

