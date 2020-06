Las cámaras de seguridad captaron cómo un veterinario se enfrentó a un grupo de delincuentes y frustró un asalto en el distrito de Comas. El hecho ocurrió mientras el centro de atención ofrecía una campaña gratuita en el exterior del local.

Tal como se ve en las imágenes difundidas por América TV, un especialista se encontraba en la carpa de campaña, cuando de pronto tres sujetos descendieron de una auto naranja. Uno de ellos se acercó al profesional y le quitó sus pertenencias, mientras que los otros dos intentaron ingresar al establecimiento para llevarse la caja registradora.

Al ver a los sujetos, el dueño del local cerró inmediatamente la mampara impidiendo que ingresen. El forcejeo duró unos segundos, terminando con la caída de uno de los malhechores. Producto de la disputa, la manija de la puerta terminó rompiéndose, frustrando el robo. Finalmente, los ladrones huyeron del lugar con el celular y documentos del médico traumatólogo que fue interceptado en un inicio.

Según contó el dueño de la veterinaria, esta no sería la primera vez que sujetos ingresan a su local para llevarse las ganancias del día. Ante ello, hace un llamado a las autoridades y pide que los hampones sean capturados.

“Un motorizado que trabaja conmigo los corretea, pero para que no lo sigan, empiezan a disparar y lo asustan. De ahí ya no supimos nada más hasta que llamamos a la Policía (...) Antes nos han robado y ya no quería que nos vuelva a pasar, por eso me atreví a coger la manija de la puerta fuerte. No sé si son los mismos o la misma banda”, narró el dueño del establecimiento quien prefirió mantener su identidad en reserva.

Por su parte, la Policía de Comas tiene a cargo la investigación del caso.