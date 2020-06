Cercado de Lima: mujer que desapareció tras salir a trabajar habría sido hallada muerta

Hasta la morgue del Cercado de Lima llegaron este lunes familiares de una mujer que habría sido hallada muerta tras acudir a su centro de labores. La presunta víctima, identificada como María Alejandría, desapareció el último sábado, alrededor de las 7 de la noche, luego de salir de su domicilio en Villa El Salvador, rumbo al trabajo.

Según reportó el hermano de la mujer, el registro de cámaras de vigilancia de la zona muestran que esa noche se produjo un accidente a pocos metros de su vivienda. Allí María Alejandría habría sufrido graves daños a su integridad, aunque hasta el momento la familia no ha recibido suficientes explicaciones sobre lo acontecido. Así lo dio a conocer un informe de Latina este lunes.

“Aproximadamente 7:40 p.m. mi hermana salió. Nos dimos con la sorpresa de que hubo un accidente cerca, pero no imaginamos que fuera ella. Después, viendo los videos, parece que ella estaba con signos vitales. Cuando fuimos a la comisaría no nos dieron ninguna información exacta. Qué sucedió, dónde la recogieron, dónde la llevaron, nada”, indicó el hombre.

Asimismo, el familiar de la mujer desaparecida narró que, pese a su preocupación, en la comisaría de Villa El Salvador le dijeron que debía ir a la de Pachacamac. En medio de la confusión, ninguna autoridad le brindaba información concreta. Hasta el momento, además, no se ha dado con la persona responsable del accidente.

PUEDES VER Mujeres desaparecidas: alistan proyecto para fortalecer su búsqueda con geolocalización

“Cuando preguntas a la comisaría no te dan nada. Nos dicen que no había ningún informe, que recién si venimos a la morgue el médico nos dirá si es mi hermana, Dios no quiera. Al principio no nos querían atender, pero hemos insistido y nos han dicho que en los próximos minutos nos darán información”, agregó el hermano de la presunta víctima.