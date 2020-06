Un caso de abandono animal fue reportado este lunes en el distrito de San Miguel, donde un perrito llamado “Negro” habría sido dejado a su suerte. El animal se encuentra desorientado, dando vueltas en un parque cercano al Centro Ann Sullivan. Así lo dieron a conocer vecinos de la zona, quienes pidieron ayuda para el can.

Con ello, en plena cuarentena por la expansión del coronavirus, visitantes del Parque Santa Rosa han identificado a “Negro” y lo catalogan como un perro que se muestra confundido, como si estuviera esperando el retorno de sus dueños. Publicaciones en redes sociales pusieron de manifiesto la situación.

“Este perrito lo abandonaron hace cinco meses en en el parque que está atrás del colegio Ann Sullivan de San Miguel. No se mueve de aquí. Los vecinos le dan comida y es muy desconfiado. No se deja agarrar así nomas. Anda esperando a alguien, a su dueño seguramente porque no se mueve del parque y mira a todos lados. Aulla de pena. Está bien flaquito”, escribió en Facebook una usuaria de nombre Sarita Aragón.

Ante la situación, no se ha hecho esperar el pedido de ayuda para rescatar al animal. Lo ideal es que se pueda encontrar una familia dispuesta a adoptarlo lo más pronto posible.

“Si me pueden ayudar a compartir por favor. No entiendo como pueden existir personas que dejen abandonados a sus mascotas. No tienen corazón. Se llama Negro, tiene una placa con un celular, es de la vecina que le da todos los días comida. Este perrito necesita una familia”, se lee en la publicación.

