Coronavirus en Perú. El estado de emergencia a causa de la pandemia no impidió que las entidades públicas hayan cometido presuntos hechos irregularidades en los procesos de adquisición y calidad de los productos de desinfección para policías y trabajadores municipales.

En esta oportunidad la Contraloría General de la República, se enfocó en la Municipalidad Distrital de La Victoria (provincia de Chiclayo) que compró insumos sin que cumplan con las especificaciones del Ministerio de Salud (Minsa).

Según el Informe de Control N° 012-2020, se identificaron hechos adversos en esta comuna, específicamente en la adquisición de materiales de higiene y protección para los trabajadores de limpieza pública por 370 mil 409 soles, lo que comprende remuneraciones, vestuarios, bebidas, desinfectantes, guantes, mascarillas, alcohol, desinfectantes, lejía y otros desinfectantes.

Resultados

De la revisión de la documentación, la Contraloría detectó que se adquirió material de higiene y protección sin tener en cuenta las especificaciones sanitarias.

En ese sentido, mencionó que las mascarillas de tela, alcohol industrial y alcohol en gel no precisan características, por lo que no son aptos para la higiene y desinfección del personal; sin embargo se emitieron órdenes de compra.

En el caso específico de las mascarillas, no tiene el etiquetado conforme a la Norma Técnica Peruana N° 231.400, en tanto el alcohol en gel no consigna la notificación sanitaria obligatoria; mientras el grado de alcohol en solución no es apto para la desinfección personal de los obreros de limpieza pública.

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.vas estarían malogradas. Es por eso la preocupación", anotó.