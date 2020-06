Efecto cuarentena: Lima registra casi cuatro divorcios al día vía online

Jorge Rojas Álvarez, abogado de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) indicó que Lima es la región con más cantidad de divorcios registrados en lo que va de la cuarentena.

Asimismo, manifestó que uno de los principales motivos por lo cual el divorcio se inscribe en la SUNARP es por la división patrimonial, dado que ambas partes no llegan a un acuerdo en los bienes a repartir.

“El dinero es uno de los principales motivos por el cual el divorcio se inscribe en la SUNARP. La lógica es que el divorcio se inscribe en la RENIEC, pero se hace en SUNARP es por el tema patrimonial. El divorcio requiere de un juez, invocar una de las 12 causales. Sin embargo, hace 12 años salió una ley que permite que se puedan divorciar por mutuo acuerdo”, declaró para Exitosa.

No obstante, recalcó que actualmente el trámite es mucho más rápido y solo es necesario la autoridad municipal o en todo caso, un notario para certificar el divorcio, sin embargo, se deben cumplir tres requisitos para que se dé sin contratiempos: haber estado casado mínimo por 2 años, no tener hijos menores de edad y tampoco tener un bien inscrito en registros públicos.

“Primero, por lo menos dos años casados. Segundo, no tener dos hijos menores y si los tengo, presento un acuerdo conciliatorio donde fijo alimentos, tenencia y régimen de visitas. Tercero, no debe tener un tema patrimonial, es decir, no tener un bien en registros públicos. Si lo tuviera, tengo que liquidar ese bien”, expresó.

Finalmente, señaló que en Lima se han realizado 156 pedidos de divorcio durante un mes y medio, tiempo que lleva la pandemia por la COVID-19.

“En Lima se han registrado 156 solicitudes de divorcio durante un mes y medio a raíz de la pandemia. Lima encabeza la lista de regiones”, enfatizó.

