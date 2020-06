Un médico que pasó los últimos meses salvando vidas en el hospital Santa Rosa de Piura ahora se encuentra sufriendo los síntomas de la COVID-19. Se trata del intensivista Jaime Rivas, quien ha sido internado de urgencia en el hospital Edgardo Rebagliati, ubicado en Jesús María.

El galeno fue trasladado desde Piura el último domingo 28 de junio, para recibir la atención que exigen las complicaciones que presenta su salud. Sin embargo, su hermana, Alicia Rivas, dio a conocer esta mañana que los cuidados no son suficientes e hizo un pedido de ayuda a autoridades del Gobierno.

“Señor presidente, señor ministro de Salud, señores del Comando Covid no nos abandonen en un momento que tanto necesitamos. Toda la comunidad piurana lo necesita. La familia está unida en oración. Lo único que pido que no nos abandonen, que no abandonen a este gran hombre”, dijo la mujer en RPP.

Asimismo, la hermana del médico enfatizó la enorme labor que llevó a cabo Jaime Rivas en la región Piura. Según relató, su hermano es una persona con gran vocación de servicio, y no dudó en sacrificarse para ayudar a las personas enfermas debido a la implacable pandemia.

PUEDES VER Piura: abandonó su vivienda para atenderse por coronavirus y desconocidos invadieron su terreno

“Lo defino como un ejemplo de servicio, de calidad humana. Él ha dejado diversión y descanso para ir a diversos lugares de la región donde la gente humilde necesitaba de su servicio sin cobrarles un sol, llevándoles medicinas. Era su afán de servicio”, señaló Alicia Rivas.

Newsletter La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.