“Entren a la fuerza, nadie me hace caso. Me muero”, escribió Walter Yactayo a sus hijas porque el personal de salud de la clínica Jesús del Norte, en el que había sido hospitalizado por un cuadro grave de COVID-19, no hacía caso a su auxilio. Días después falleció, mientras esperaba la cama UCI que la clínica no gestionó adecuadamente, narró Atenea, una de sus hijas.

Atenea denuncia que su padre falleció producto de la negligencia médica del personal de salud de la clínica, quienes no lo atendieron como se debía y no gestionaron su traslado a otro hospital para ingresarlo a Unidades de Cuidados Intensivos. Los familiares mostraron los audios y conversaciones a La República en donde el paciente pide auxilio porque no le estaban atendiendo, pese a que la familia pagó la exorbitante suma de 80.000 soles por su hospitalización.

El sábado 13 de junio, Walter Yactayo ingresó a la clínica Jesús del Norte por un cuadro grave del nuevo coronavirus. Durante la primera semana, cuenta Atenea, el doctor encargado, Paul Ruiz, le había dicho que su padre se encontraba estable y que se iba a mejorar, ya que su saturación de oxígeno estaba en 95%; sin embargo, todo cambió el 21 de junio, día en que Walter se comunica con sus familiares para pedirles que por favor vayan a la clínica porque necesitaba una silla de ruedas, debido a que también presentaba una disfunción del nervio ciático, y el personal de salud no atendía su pedido.

“Me comuniqué con una señorita de la clínica y me dijo: ‘tu padre tiene que poner de su parte'. Además, Atenea señala que minutos antes le había pedido al doctor Ruiz, que le permita a su padre estar en su silla de ruedas porque sufre de nervio ciático y también le dijo que necesitaba atención porque estaba mojado, y el doctor le respondió: ‘Yo solo me encargo de dar informes, yo no hago esos servicios.”

Además, cuando se acercaron al establecimiento de salud con prendas que requería su papá, no los dejaron entrar. “Un doctor nos dijo que iba a atenderlo, pero cuando volvimos a casa, mi padre se volvió a comunicar con mi tía, pidiendo ayuda. Decía que nos metamos a la fuerza porque necesitaba ayuda y no lo estaban atendiendo”, recuerda su hija.

La hermana de Walter fue de nuevo a la clínica y desde ahí le llamó. En ese instante, pedía ayuda porque se encontraba en el suelo y no le acercaban la silla de rueda que exigía. Todo eso quedó grabado, cuentan los familiares, en el audio de la llamada y los chats que mantuvieron durante esos minutos.

Esa noche, Walter permaneció en el piso hasta que dos señoritas lo atendieron luego de tanto pedir ayuda. Al día siguiente, según el relato de su hija, despertó con una saturación de oxígeno del 18% y tuvieron que revivirlo. El personal de la clínica le dijo que “al parecer” necesitaba una cama UCI (es decir, no le aseguraron). Recién el lunes por la tarde le dijeron que era urgente pasarlo a UCI y dejaron todo el trabajo de búsqueda a los familiares. Pese a que visitaron y llamaron a varios hospitales, Atenea cuenta que ninguno contaba con una cama disponible. Incluso se comunicaron con Susalud, pero tampoco obtuvieron una respuesta positiva.

Atenea señala que la clínica no solicitó un pedido de referencia de forma oportuna, ya que, pese a que ellas se pasaron todo ese lunes buscando camas en hospitales, cuando llegaron al Hospital Loayza, le dijeron que la clínica no había enviado la solicitud. Y cuando fueron a pedir una explicación al director de la clínica, este le dijo que tenía que ir a ver ese tema en una oficina administrativa. “Nosotros seguíamos buscando información. Nos mandaban de un piso a otro y no nos daban razón”

“Cuando fui el miércoles al Hospital Cayetano Heredia, me dijeron que la solicitud recién lo habían enviado el martes en la noche, cuando mi padre lo requería desde días antes”. Ese mismo día, el doctor Ruiz le dio el diagnóstico de su padre: “Nos dijo que mi padre ya no sentía y que estaba muy mal. También dijo que mi padre se podía morir en cualquier momento, ya que solo respira con el oxígeno”

Sobre el costo de la hospitalización, Atenea detalla: “A nosotros nos pidieron el pago de 36 000 soles para poder hospitalizarlo, también nos pidieron 600 soles para equipos de bioseguridad y 300 soles por concepto de emergencia. Luego pidieron 6 300 soles para que le den tocilizumab. Pero como Walter estuvo más días de lo que costeaba el saldo inicial, cada día aumentaba la deuda. Al final, el costo total fue de 80 000 soles.”

El viernes 26 por la mañana, los medios de comunicación se acercaron a la clínica para cubrir el caso; y, en ese momento, le informaron a la familia que justo ya había una cama UCI disponible para su padre.

Walter Yactayo falleció ese mismo día alrededor de las 5 de la tarde. En el documento entregado por la clínica estipula que lo ingresaron a UCI a las 12 del mediodía, cuando el mismo director le había dicho la misma mañana que ya lo estaban pasando a Unidades de Cuidados Intensivos; sin embargo, en el papel dice un horario más tarde, el cual pudo ser factor crucial para mantener vivo a Walter.

“Luego que falleció mi papá, fuimos a hablar con el director de la clínica y nos dijo que él ya estaba grave desde el día que llegó. Entonces, le dijimos, ‘¿por qué el doctor Ruiz nos dijo que estaba mejorando? Nos han mentido'. Mi papá necesitaba UCI desde mucho antes”. El director lamentó lo sucedido con mi padre y reconoció la mala atención brindada. “Si piensan poner alguna denuncia, pueden proceder”. Así concluyó el diálogo con los familiares. relatan los familiares.

“Nosotros vamos a iniciar las medidas legales correspondientes por lo sucedido en esta clínica con mi padre”, señala Atenea. “Ya hemos iniciado el proceso en Susalud y pronto lo haremos en el Poder Judicial”, finaliza.