Monseñor Castillo participó en la reunión entre representantes del SIS y de las clínicas, en la cual acordaron una tarifa plana. Se muestra optimista con este avance e insta a poner fin a la concepción de la salud como un negocio. Exhorta al Estado a trabajar en conjunto, Ejecutivo y Legislativo unidos, y no pensar en las elecciones del próximo año, sino en los más pobres y vulnerables.

Está por levantarse la cuarentena, que va dejando más de 9 mil muertos. Usted ha dicho que todos somos interpelados a ayudar a quienes pasan por esta situación difícil. ¿Cómo estamos respondiendo los peruanos?

Estamos en un tránsito aún difícil porque nos cuesta comprender el dolor humano. Por un lado, avanzamos en solidaridad. Están las personas que ayudan directamente, como enfermeras, médicos, policías, la gente sencilla que barre las calles, los bomberos; también se fortaleció la unidad de la familia; así como la fe, pues nadie ha dicho: “Señor, aplaca tu ira”, porque Él no tiene ira, es amor. Está la organización de los comedores, y nuestro trabajo como Iglesia, que se debe a mucha gente que está donando y quiere compartir. Los problemas más graves vienen de la lógica del sistema de vida basado en la ganancia y que lleva un extravirus. Me alegra que se haya dado un pasito en el tema de las clínicas, pero hay un deber de restitución porque, basándose en un criterio equivocado, se cobraron precios exorbitantes a tantas familias.

El jueves anunciaron el acuerdo con las clínicas, aún no firman el documento...

Creo que hay buena intención en el sentido de que existe la necesidad de comprender las cosas de otra manera. En los hechos se ha tenido siempre la idea de que primero es lo rentable, pero la concepción de la salud como negocio es errada, y tiene que superarse. Supongo que se están demorando porque han hecho cálculos y también hay que hacer gastos, pero el esfuerzo se tiene que hacer.

Tenemos ejemplos muy nobles, como el empresario que no subió el precio del oxígeno o los héroes anónimos que sacrificaron sus vidas, pero ¿la clase política ha estado a la altura?

Los esfuerzos están orientados a lo social. Cuando uno está en el Gobierno tiene el gran problema de que tiene que hacer como equilibrios, pero sin ser un Estado que vaya al socialismo, se debe poner el punto central en la persona. Evidentemente queda mucho camino por recorrer en el país. Hace un tiempo vimos el estallido de la población en Chile y Colombia, y qué pasa si (en Perú) la gente empieza a perder la confianza en las instituciones. En el diálogo con las clínicas les dije que si no somos instituciones que están al servicio, la incredulidad crece y el caos también. Pienso en la propia Iglesia…

Como dice, la Iglesia debe dejar de ser autorreferencial...

Nosotros hemos estado alejados de la gente por mucho tiempo, y ha disminuido el apoyo a la Iglesia Católica. Somos ahora el 70%, antes éramos de 90 a 95%, y esto por no mirar al otro, como lo hizo Jesús, que dio su vida por el otro. Él creó la Iglesia para servir a la gente con la fe, pero eso se traduce en obras. La fe sin obras es una fe muerta. Y les dije que nosotros también reconocemos los errores y fallos graves de la Iglesia, a nivel mundial hay problemas graves que al papa Francisco le caen como una sorpresa, están los desfalcos, la pedofilia, las violaciones, cosas terribles que han pasado en algunas organizaciones eclesiásticas, y muchas de ellas son para esconder el dinero a través de la religión. La Iglesia también tiene que reconvertirse.

¿Cómo conjuga la fe que se traduce en obras?

Necesitamos que todas las diócesis respondamos a lo que se viene. En Cáritas Lima estamos preparando una colecta de donaciones y la creación de Cáritas parroquiales, en las que haya ollas comunes y comedores populares. Las tendencias económicas muestran que entre fines de agosto y setiembre será la época más difícil de la hambruna, ojalá no sea así, pero hay que estar preparados.

¿Qué hacer para evitar nuevos cobros en exceso?

Cambiar el planteamiento. La salud es para servir y no un negocio. Una cosa es no funcionar a pérdida, y que haya un margen por el esfuerzo, pero tener permanentemente formas lucrativas significa abrir la puerta a la irregularidad total. En uno de los documentos de la Iglesia eso se llama estructura de pecado, o sea que está organizado adrede, y eso es gravísimo. Es uno de los problemas del sistema económico actual. Debemos ampliar la mentalidad y pensar qué hacemos para construir un sistema en el que la vida se respete, en primer lugar, y los márgenes de ganancia sean adecuados.

Suena a control de precios.

Lo mejor es el autocontrol, pero el Estado debe vigilar para que todo sea en función de la vida. Hay muchísimo que hacer, como decía Vallejo. Todos debemos pensar cómo abrir un nuevo horizonte que permita renunciar a la ambición destructiva, aprovechadora y corrupta. Esa es una opción individual pero también colectiva. Las sociedades nacionales de las distintas ramas de la producción pueden repensar si tienen una adecuada proporción de ganancia, o por qué no hay una libre competencia justa entre empresas, y hay monopolios de farmacias...

... y de oxigeno.

Terrible. Dos empresas nada más. Mi razonamiento no es de tipo económico o político, sino de la ética que está detrás de “yo me protejo y no importan los demás”.

¿Invocaría al Ejecutivo y Legislativo a trabajar unidos?

Allí tienes la reproducción de ese sistema de vida de personas individuales que solo piensan en abril, en cuando haya elecciones. Vale la crítica razonable, pero no para ganar popularidad o por intereses particulares. Si siguen así, van a gobernar un país de pobres y hambrientos.

