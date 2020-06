Antes de la crisis del coronavirus, el pasaje de 0.50 céntimos o la popular ‘china’ era la moneda que financiaba viajes de estudiantes y personas que recorrían tramos cortos en sectores populosos de Lima, a pesar de la negativa de algunos transportistas.

Pero actualmente la crítica situación que atraviesa el país ha ocasionado que el transporte urbano formal se vea afectado económicamente por los protocolos sanitarios que deben cumplir para evitar la propagación de la COVID-19.

Ricardo Pareja, representante del gremio de Transporte Urbano, en diálogo con La República aseveró que la reducción del aforo en los buses ha tenido un impacto negativo en los costos de operatividad del 85 % de las empresas de Lima y Callao y en el ingreso diario de los transportistas.

“Estamos de acuerdo con las medidas implementadas como que no se lleven pasajeros parados o que existan asientos vacíos entre ellos, pero eso ha hecho que los pasajes no puedan compensar la operatividad, porque si antes generábamos S/ 1.000 diarios ahora se gana la cuarta parte (S/ 250) con el traslado de solo 150 personas”, sostuvo.

Por ello, consideró que el subsidio del Estado es de vital importancia para que se siga manteniendo la misma tarifa de 1.50 o 2.00 soles y no perjudicar la economía de los usuarios, quienes están con los sueldos reducidos a la mitad o en muchos casos fueron despedidos de su trabajo por la pandemia.

“La tarifa para poder compensar la poca cantidad de público sería de 5 a 6 soles, a fin de que se cubran gastos básicos. Somos conscientes que es imposible que los pasajeros puedan pagar esta cantidad en las actuales circunstancias”, remarcó.

¿Regresará la ‘china’ al transporte o su desaparición es inminente?

Durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, los usuarios de buses experimentaron el rechazo de los transportistas cuando intentaban pagar con 0.50 céntimos, luego les informaban que el pasaje mínimo era de S/ 1 y que la ‘china’ ya no existía.

El dirigente Pareja explicó los motivos que llevaron al transporte formal a la eliminación del pasaje 0.50 céntimos para tramos cortos.

“Básicamente es por una cuestión de sentido común, si queremos un servicio de calidad, manteniendo la higiene, la modernidad de un vehículo. Definitivamente 0.50 céntimos es estar operando por debajo de los costos que representaría la operatividad (SOAT, combustible, pago al chofer, etc) y eso significaría un transporte pésimo, de mala calidad”, puntualizó.

Y para los que creían que el pasaje de 0.50 céntimos iba a volver cuando pase la pandemia o cuando el subsidio llegará a concretarse, el representante del gremio de transporte público fue claro en decir que no.

“Nosotros creemos que lo que se viene cobrando actualmente mínimo S/1 debe mantenerse en la medida que haya un subsidio o no, y no porque estemos en contra del pasajero, sino que si se cobra debajo de los costos, lo único que haría es perjudicar el servicio, y que no haya capacidad para poder modernizar el transporte”, finalizó.

El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres, exhortó a la ATU y Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a tomar cartas en el asunto.

“No pueden decir que ya no se cobrará esa tarifa, porque tendría que entrar la ley de la selva, que cada cual hace lo que quiere, acá hay una regulación y tiene que ser respetada. Ahora que de común acuerdo con las autoridades se llegue a alguna medida, esa es otra cosa, pero si lo permitimos todo va a ser un desorden”, enfatizó a La República.

Cáceres agregó que por más que se intente justificar la eliminación del pasaje 0.50 céntimos con los gastos operativos de transporte, eso colisiona con la Ley N° 26271 que “regula el cobro de pasajes diferenciados en el transporte urbano e interurbano de pasajeros, y que establece que el medio pasaje es un derecho aplicado a escolares, alumnos universitarios y de institutos superiores”.

“Urge que el Estado intervenga”

En conversación con La República, el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, explicó que al ser el Perú, un país donde rige el libre mercado, las empresas privadas de transporte urbano pueden colocar la tarifa que se les plazca, pero eso no significa que el Estado no tenga que fiscalizar.

“Como están trabajando a perdida lo que han hecho es retirar el pasaje 0.50 céntimos para tener alguna renta, no solamente eso, en varias rutas ha aumentado el pasaje. Entonces urge que el Estado intervenga y que subsidie el pasaje”, sostuvo.

El experto en Tránsito y Seguridad vial plantea una serie de requisitos que las autoridades estatales deberían exigir a las empresas de transporte urbano antes de cederle un subsidio en circunstancias extraordinarias como la COVID-19.

“Todos los buses deben contar con GPS, tener un sistema de recaudo electrónico para que se sepa que el dinero no va ir al bolsillo del cobrador sino a una empresa, y esa empresa demuestre el tiempo que ha trabajado cada unidad vehicular, cuántos kilómetros ha recorrido y se establezca un costo de operación y sobre eso recién hacer el subsidio”, remarcó.

El 24 de junio, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, contó que ya se encuentra listo el Decreto de Urgencia para otorgar un subsidio a las empresas de transporte público.

Dicha asignación se otorgará en Lima, Callao y otras 27 ciudades del país, y consistirá por kilómetro recorrido para lo cual se obligará a los transportistas formales el uso del GPS, que permite controlar los kilómetros recorridos en el día.

“Se plasmará a través de una transferencia de recursos. En Lima, a través de la ATU; y en provincias mediante las municipalidades provinciales”, señaló el titular del MTC.